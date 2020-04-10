Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti
|10 Nisan 2020 22:26
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Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti.
Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu .
Vatandaşlar evde kalacakları için ekmek aldıklarını söyledi.
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