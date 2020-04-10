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Erdoğan, oğlu koronavirüse yakalanan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le telefonla görüştü
 10 Nisan 2020 22:34
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Erdoğan, oğlu koronavirüse yakalanan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'e oğlunun korona virüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
İhlas Haber Ajansı
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