Erdoğan, oğlu koronavirüse yakalanan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le telefonla görüştü
|10 Nisan 2020 22:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'e oğlunun korona virüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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