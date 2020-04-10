Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 116 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 1057'ye ulaştı
|10 Nisan 2020 22:38
|Yazdır
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 116 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 1057'ye ulaştı.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün görüldüğü kişi sayısı 1781 artarak 19 bin 638'e yükseldi.
Ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 116 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 1057'ye çıktı.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüste son 24 saatte neler yaşandı?
10 Nisan 2020 22:43
|Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 579'a çıktı
10 Nisan 2020 22:02
|DSÖ'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10 Nisan 2020 21:35
|Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı
10 Nisan 2020 21:02
|Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi
10 Nisan 2020 20:23
|New York, yaklaşık 162 bin koronavirüs vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
10 Nisan 2020 20:04
|Korona'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
10 Nisan 2020 19:30
|İngiltere'de bugün koronavirüsten 980 kişi hayatını kaybetti
10 Nisan 2020 19:21
|İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi
10 Nisan 2020 19:09
|Japonya'da koronavirüste 'uzaktan muayene' uygulaması
10 Nisan 2020 18:35