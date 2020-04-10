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Koronavirüste son 24 saatte neler yaşandı?

Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 100 bini geçti. Can kayıpları İtalya'da 18 bin 849'a, ABD'de 18 bin 15'e, İspanya'da ise 15 bin 970'e çıktı
 10 Nisan 2020 22:43
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Koronavirüste son 24 saatte neler yaşandı?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 100 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 373 bine ulaştı.

En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a çıktı. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı 147 bin 577'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 30 bin 455 olarak açıklandı.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 490 bine yaklaşırken, can kaybı 18 bin 15 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı ise 26 bini geçti. Yalnızca New York'ta tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı, tüm ülkeleri geride bırakarak 162 bine yaklaştı.

İspanya'daki can kaybı da son 24 saatte 605 artarak 15 bin 843 oldu. Vaka sayısının 157 bine ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 55 bin 668'e çıktı. Bu arada İspanya'daki günlük ölüm sayılarında "son 17 günün en düşük artışı" kaydedildi.

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13 bin 197'ye çıkarken, ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 124 bin 869'a, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 932'ye yükseldi.

Can kayıpları İngiltere'de 980 artarak 8 bin 958'e, İran'da 122 artarak 4 bin 232'ye, Belçika'da 496 artarak 3 bin 19'a, Hollanda'da 115 artarak 2 bin 511'e, İsviçre'de 54 artarak 1002'ye çıkarken, salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle 3 bin 336'ya ulaştı.

- Kovid-19, Endonezya'nın tüm eyaletlerine yayıldı

Malezya hükümeti, geçen ay ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağını 28 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücünde görevli bir askeri personelde Kovid-19 tespit edildi.

Endonezya'daki 34 eyaletin tamamına Kovid-19 yayıldı.

Filipinler hükümeti, tüm tıp profesyonellerine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Sırbistan'da pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.

Slovenya'da insanların ikamet yerleri dışına çıkmasını yasaklayan dolaşımı kısıtlama tedbirleri, gelecek hafta da devam edecek.

Kosova'da NATO önderliğindeki çok uluslu Kosova Gücü (KFOR) bünyesinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.

- Henüz vaka açıklanmayan Tacikistan'da bir hastane karantinaya alındı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir doğumevi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Gana'da sokağa çıkma yasağı 13 Nisan'dan itibaren 2 hafta daha uzatıldı.

Fransa'nın uçak gemisi Charles De Gaulle'ün 50 personelinde Kovid-19 tespit edildi.

Çin'in sınır komşusu olan ve henüz Kovid-19 vakası açıklanmayan Tacikistan'da bir hastane karantinaya alındı. Cabbar Rasulov'daki hastane, önlem amacıyla içerideki 397 kişiyle 14 günlüğüne kapatıldı.

- Türk Konseyi, olağanüstü video konferans zirvesi yaptı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü video konferans zirvesi yapıldı.

Yunanistan'ın Larisa bölgesindeki Kuçohero göçmen kampı, Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınarak, giriş-çıkışlar yasaklandı. Larisa'da Romanların yaşadığı Nea İzmirni semti de 20 kişide virüse rastlanmasının ardından karantinaya alındı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'e 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı.

Türkiye, İngiltere'ye tıbbi yardım gönderdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Kovid-19'un etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.

Çad'da 3 bin 200 tutuklu ve hükümlü affedildi.

Yemen'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüsün tespit edildiği Hadramevt ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Anadolu Ajansı
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