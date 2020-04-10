1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın etti.
 10 Nisan 2020 22:56
Yazdır
Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın etti.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, ATM, fırın ve marketlere akın etti. Market ve fırınlarda kuyruklar oluşturan vatandaşların bazıları maske takarken, birçoğunun ise maskesiz olduğu görüldü. Fırın ve marketlere akın eden vatandaşların sosyal mesafeye de aldırış etmemeleri dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kemal Sunal filmi gerçek oldu
10 Nisan 2020 23:28		 Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek
10 Nisan 2020 23:25
MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
10 Nisan 2020 22:31		 Bakan Koca, İstanbul'daki yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
10 Nisan 2020 20:08
Meteorolojiden bu akşam için sağanak uyarısı
10 Nisan 2020 19:19		 ABD'den gelip yurtta karantinada tutulan kişi 100 gıda kolisi bağışladı
10 Nisan 2020 17:16
En az riskle market alışverişini nasıl yaparız?
10 Nisan 2020 16:58		 Sosyal mesafe neden önemli? İzleyin...
10 Nisan 2020 16:07
Türkiye'de yaşayan Fransız ve Belçikalının sohbeti: Burada her şeyimiz var
10 Nisan 2020 15:56		 93 yaşında koronavirüsü yenen hasta taburcu oldu
10 Nisan 2020 15:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:28 - Kemal Sunal filmi gerçek oldu23:25 - Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek23:11 - Süleyman Soylu: Fırın evinin yanındaysa ekmek alabilir.23:02 - Bakan Kocanın bahsettiği 'Mukaddes Hanım Teyze' ortaya çıktı22:56 - Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor22:50 - Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı22:49 - Sokağa çıkma yasağının detayları netleşti22:43 - Koronavirüste son 24 saatte neler yaşandı?22:38 - Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti22:34 - Erdoğan, oğlu koronavirüse yakalanan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
22:31 - MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti22:26 - Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti22:15 - Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım22:10 - Ordu'da 4.0 deprem bilançosu: 1'i ağır 11 konut hasarlı22:06 - 86 yaşında Mustafa dede koronayı yendi, taburcu oldu22:06 - Eğitim kurumları yönetici görevlendirme takvimi açıklandı22:02 - Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 579'a çıktı21:58 - Bakanlık paylaştı... Maskenizi evinizde böyle yapabilirsiniz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Kadın polisin yıkıldığı an
31 ilde, 2 gün sokağa çıkma yasağı geldi
Sokağa çıkma yasağının detayları netleşti
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Eğitim kurumları yönetici görevlendirme takvimi açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
detayları sonra konuşmak 2
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
saç yıkarken su kesilmesi 3
Emre Altındiş 1
pırasa 1
maydonoz 1
konuşmak 1
e-devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtılması 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 5
mem.net sözlük cafe 6
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam