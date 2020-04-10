Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor
|10 Nisan 2020 22:56
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Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın etti.
Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, ATM, fırın ve marketlere akın etti. Market ve fırınlarda kuyruklar oluşturan vatandaşların bazıları maske takarken, birçoğunun ise maskesiz olduğu görüldü. Fırın ve marketlere akın eden vatandaşların sosyal mesafeye de aldırış etmemeleri dikkat çekti.
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