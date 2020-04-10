Bakan Kocanın bahsettiği 'Mukaddes Hanım Teyze' ortaya çıktı
|10 Nisan 2020 23:02
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında "Mukaddes Hanım Teyze" diyerek bahsetmesi ile tüm ülkede merak konusu olan Mukaddes teyze, Kocaeli'de ortaya çıktı. Bir haftadır korona virüs tedavisi gören Mukaddes Yargıcı, Bakan Koca'nın sözlerine "Mukaddes Hanım Teyze" diyerek başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısında "Mukaddes Hanım Teyze, beni karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin" sözleri sosyal medyada geniş yer buldu. Kocaeli'de test sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alınan Mukaddes Yargıcı ise, ilginç tesadüfü tebessümle karşıladı. Yargıcı, Bakan Koca'nın Türkiye'deki korona virüs salgınında gelinen son duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında sözlerine "Mukaddes Hanım Teyze" diyerek başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Tedavisinin yaklaşık bir haftadır sürdüğü hastane odasında duygularını dile getiren Yargıcı, "Yaklaşık bir haftadır tedavi görüyorum. Hastanede benimle çok yakından ilgileniyor. Sayın Bakanımız beni mi kastettiniz bilmiyorum ama biz devletimize, doktorlarımıza çok güveniyoruz. Her şey için çok teşekkürler. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah bütün herkese şifa versin inşallah. Evimize gitmeyi nasip eylesin" dedi.
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