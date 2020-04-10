Süleyman Soylu: Fırın evinin yanındaysa ekmek alabilir.
|10 Nisan 2020 23:11
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Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bu konudaki tüm detayları da biraz önce valilierimize gönderdiğimiz genelgede ifade etme fırsatı bulduk.
İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır.
Dört temel meseleyi kaçırmadık. Birincisi kamu düzeni, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması, üçüncüsü üretimin devam etmesi, dördüncüsü sosyal izolasyon. Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 + Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur bir telaşa gerek yok.
Bu saatte sokakta Türkiye'de açık olan yerler çok az olduğu için milletimizin telaşı var, ben bunu da normal karşılıyorum. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Sadece marketler açık değil.
Şöyle bir telaş olmasın. Pazar gününden itibaren devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın.
Vatandaşlarımızı bir bulaçtan korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine bir bulaşa kapılmak için marketlerde veya fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini belirtmek istiyorum.
Tüm hastaneler, eczaneler, kamu hastaneleri bunların herhangi bir kısıtlaması söz konusu değildir.
Tedarik zincirisine bir kısıt getirilmedi. Lojistik firmaları, gıda taşınması, şehirlerarası taşımaların hiçbirine kısıt getirilmedi.
Tarım alanlarında bozulmayla karşılaşılabilecek ürünlerin toplanmasına kısıt getirilmedi.
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