Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek
|10 Nisan 2020 23:25
|Yazdır
Nevşehir'de bir grup vatandaş Polis Haftası dolayısıyla, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polisleri evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından sosyal medyada yapılan çağrının ardından akşam saatlerinde, polise Emek Mahallesi'ndeki bir sitede kavga olduğu ihbarında bulunuldu.
Bölgeye sevk edilen ekipler, site içine girdiklerinde evlerinin balkon ve pencerelerinden kendilerini alkışlayan vatandaşlarla karşılaştı.
Vatandaşların alkışlı desteğine polisler de siren çalarak karşılık verdi.
NGC Başkanı Bayram Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 175'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ekici, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle sağlıkçılarımızı ülke genelinde alkışladık. Bunu kat ve kat hak eden polislerimizi de alkışlamak istedik. Vefa Destek Hattı'na gelen talepleri vatandaşlara ulaştırmak adına büyük bir gayret sarf eden polisimiz bugünkü alkışı hak ediyor. Bizler de bugün gazeteciler olarak vatandaşlarımızla el ele vererek Türk Polis Teşkilatının 175'inci yılını kutlamak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik."
Polis ekiplerini kavga ihbarıyla olay yerine çağırdıklarını belirten Ekici, "Buraya geldiklerinde onlar için sürpriz oldu. Vatandaşımız balkonlara çıkarak Türk bayraklarıyla birlikte polisimizi alkışlamaya başladı. Çok duygulu anlar yaşadık." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
11 Nisan 2020 01:06
|Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
11 Nisan 2020 00:49
|Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz
11 Nisan 2020 00:23
|Kemal Sunal filmi gerçek oldu
10 Nisan 2020 23:28
|Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor
10 Nisan 2020 22:56
|MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
10 Nisan 2020 22:31
|Bakan Koca, İstanbul'daki yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
10 Nisan 2020 20:08
|Meteorolojiden bu akşam için sağanak uyarısı
10 Nisan 2020 19:19
|ABD'den gelip yurtta karantinada tutulan kişi 100 gıda kolisi bağışladı
10 Nisan 2020 17:16
|En az riskle market alışverişini nasıl yaparız?
10 Nisan 2020 16:58