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Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bu geceden başlayarak 12 Nisan saat 24:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?
 10 Nisan 2020 23:42
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Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak il merkezinde bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası kesiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de katıldığı yayında cezalara ilişkin olarak "Türk Ceza Kanunun 195. maddesine göre hapis cezası var. Ayrıca Hem Hıfzıssıhha Kanununa göre hem İller İdaresi Kanununa göre 3.186 lira varan para cezası var" dedi.

Türk Ceza Kanunun 195. maddesi

"Madde 195 - (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi

"Madde 282 - (Değişik madde: 23.01.2008 - 5728 S.K/Madde 48)
Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 789 Türk Lirasından 3.180 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir."
Memurlar.Net
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