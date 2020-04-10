Altun: Eczane gibi işletmeler yasaktan muaf
İletişim Başkanı Altun: "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek.
|10 Nisan 2020 23:45
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da haftasonu metro seferleri yapılmayacak
11 Nisan 2020 01:00
|FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
11 Nisan 2020 00:57
|11 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Nisan 2020 00:05
|İmamoğlu sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
10 Nisan 2020 23:53
|Süleyman Soylu: Fırın evinin yanındaysa ekmek alabilir
10 Nisan 2020 23:11
|Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı
10 Nisan 2020 22:50
|Erdoğan, oğlu koronavirüse yakalanan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
10 Nisan 2020 22:34
|Bakan Soylu: Virüsle mücadelede bu hafta sonu kritik eşik
10 Nisan 2020 21:15
|Bakan Koca: Küçüklerin çocukluk aşılarını ihmal etmeyin
10 Nisan 2020 20:26
|Bakan Koca: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile çıkmalı
10 Nisan 2020 19:36