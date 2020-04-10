İmamoğlu sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
Ekrem İmamoğlu sokağa çıkma yasağı kararının ansızın alınmasının yanlış olduğunu belirtti.
|10 Nisan 2020 23:53
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İçişleri Bakanlığı'nın son dakika olarak aldığı 31 ildeki sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.
ANSIZIN OLMAMALIYDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul'da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır"ifadelerini kullandı.
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