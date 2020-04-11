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2 aylık emek 1 saatte heba edildi

Sağlık Bakanlığının iki aydır ilmek ilmek tüm vatandaşların beynine nakşetmeye çalıştığı sosyal mesafe kuralı, doğru bir kararın yanlış uygulanmasından dolayı 1 saatte heba edildi.
 11 Nisan 2020 00:10
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2 aylık emek 1 saatte heba edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam 2 aydır, gece gündüz demeden, koronavirüsle mücadelede en büyük tedbirin sosyal mesafe kuralı olduğunu hatırlatıyordu. Vatandaşlar da buna uyuyor, evlerinde bekliyordu. Evde Hayat Var temalı reklam filmleri bile çekildi.

Ancak, gece yarısından sonra uygulanacağı belirtilen bir kararın 2 saat öncesinden halka bildirilmesiyle birlikte büyük bir panik oluştu. İnsanlar, fırınlara ve marketlere akın etti. Bazı yerlerde kavgalar meydana geldi.

2 aydır oturtulmaya çalışılan sosyal mesafe kuralı, alınan doğru bir kararın yanlış uygulanması neticesinde 1 saatte heba edildi. Ortaya çıkan bulaşma riskini ise söyleme bile gerek yok...

Kimsenin halkı suçlamasına gerek yok. Çünkü herkesin tedbiri, herkesin psikolojik dayanaklılığı aynı değil.... Böyle bir karar 2 saat öncesinden bildirilmemeliydi.

Memurlar.Net
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