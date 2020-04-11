FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
FOX Haber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği koronavirüs salgını ile ilgili son rakamları çarpıttı. Bakan Koca, yeni vefat sayısının 98 olduğunu belirtmesine ve o sırada günlük tablo da yayınlanmasına rağmen; FOX ekranındaki başlıkta yeni ölüm sayısı 1006 olarak gösterildi.
|11 Nisan 2020 00:57
|Yazdır
Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber bülteninde skandal bir çarpıtmaya imza atıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de salgına ilişkin son verileri açıkladıktan sonra FOX ekranına, "4 bin 747 yeni vaka, bin 6 yeni ölüm" başlığı yansıdı.
Sosyal medyada tepki yağdı
Uzun süre bu şekilde ekranda kalan skandal başlığa sosyal medyadan tepki yağdı.
Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlar ortadayken atılan skandal başlığa ilişkin şu ana kadar Fatih Portakal ya da FOX Haber'den bir özür ya da açıklama gelmiş değil.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da haftasonu metro seferleri yapılmayacak
11 Nisan 2020 01:00
|11 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Nisan 2020 00:05
|İmamoğlu sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
10 Nisan 2020 23:53
|Altun: Eczane gibi işletmeler yasaktan muaf
10 Nisan 2020 23:45
|Süleyman Soylu: Fırın evinin yanındaysa ekmek alabilir
10 Nisan 2020 23:11
|Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı
10 Nisan 2020 22:50
|Erdoğan, oğlu koronavirüse yakalanan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
10 Nisan 2020 22:34
|Bakan Soylu: Virüsle mücadelede bu hafta sonu kritik eşik
10 Nisan 2020 21:15
|Bakan Koca: Küçüklerin çocukluk aşılarını ihmal etmeyin
10 Nisan 2020 20:26
|Bakan Koca: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile çıkmalı
10 Nisan 2020 19:36