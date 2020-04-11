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Vali Yerlikaya: 45 bin polis ve bekçi görev başında, herkes yasağa uymalı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saat 00:00 itibariyle İstanbul'da 45 bin polis ve bekçinin görev yapacağını belirtti
 11 Nisan 2020 01:03
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Vali Yerlikaya: 45 bin polis ve bekçi görev başında, herkes yasağa uymalı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saat 00:00 itibariyle İstanbul'da 45 bin polis ve bekçinin görev yapacağını belirtti.

Memurlar.Net
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