Vali Yerlikaya: 45 bin polis ve bekçi görev başında, herkes yasağa uymalı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saat 00:00 itibariyle İstanbul'da 45 bin polis ve bekçinin görev yapacağını belirtti
|11 Nisan 2020 01:03
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