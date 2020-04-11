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MHP'li Yalçın'dan 'sokağa çıkma yasağına uyun' çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, vatandaşlara İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağına sağlıkları için uymaları çağrısında bulundu.
 11 Nisan 2020 02:34
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MHP'li Yalçın'dan 'sokağa çıkma yasağına uyun' çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, vatandaşlara İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağına sağlıkları için uymaları çağrısında bulundu.

Yalçın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta koronavirüs yayılımını engellemek üzere alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağının yerinde ve uygun olduğunu belirtti.

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sosyal medyada yapılan karalama kampanyalarına milletin itibar etmeyeceğini ifade eden Yalçın, "MHP, sokağa çıkma yasağına uyulması için olanca titizliğin gösterilmesini, vatandaşlarımızdan hararetle beklemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Milletin yaşanan süreçten daha da güçlenerek çıkacağını, aydınlık günlerin uzak olmadığına inandığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Yasak kararına riayet edilmesi, toplum sağlığı açısından alınan tedbirlerin ve koronavirüse karşı sürdürülen mücadelenin etkili olması bakımından elzemdir. Bu hususta an itibariyle MHP lideri sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bütün teşkilatlarımız uyarılmıştır."
Anadolu Ajansı
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