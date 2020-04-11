Bursa'da toplu taşıma noktaları belirlendi
Sokağa çıkma yasağının ardından BURULAŞ pazartesiye kadar metro seferlerinin yapılmayacağını açıklarken "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için kullanıma açık olacak toplu taşıma noktaları belirlendi.
|11 Nisan 2020 06:21
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından sokağa çıkma yasağı kapsamında kalan Bursa'da metro seferleri durdurulurken, şehir içi otobüsler
"İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için kullanılmaya devam edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesişehir içi yolculuk yapılan otobüsler seferlerine devam edileceği bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye'sinden yapılan açıklamada," İçişleri Bakanlığı'mız tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağı dışında kalan 'istisna kapsamındaki vatandaşlarımız' için bugün saat 06.00'dan itibaren başlayacak toplu taşıma noktasında çalışmalarımızı gerçekleştirdik." denildi.
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