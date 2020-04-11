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Ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
 11 Nisan 2020 06:30
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Ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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