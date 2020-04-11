Muhalafet infaz düzenlenmesi ile ilgili ilginç yollara başvuruyor
|11 Nisan 2020 07:10
|Yazdır
Meclis'te görüşülen ve 90 bin kişini beklediği infaz düzenlemesi muhalefete takıldı. Teklifin en geç dün itibarıyla tamamlanması planlanıyordu. Ancak görüşmelerine salı günü başlanan teklifin maddeleri üzerindeki oylamalarına perşembe günü geçilebildi. Muhalefetin çeşitli bahane ve taktiklerine sahne olan perşembe günkü oturumda da sadece 10 madde kabul edildi.
MUHALEFET İZİN VERMİYOR
Muhalefet görüşmeleri yavaşlatmak için 'önerge' taktiğine başvurdu. Muhalefet milletvekillerinin konuşma hakkı almak ve böylece görüşmeleri yavaşlatmak için her madde için birden fazla önerge verdiği görüldü. Bu şekilde 25 dolayında benzer önerge verildiği anlaşıldı. Bu önergelerin önemli bir kısmının da esasa ilişkin olmadığı, muhalefetin maddelerdeki kelimelere takıldığı görüldü. HDP'li beş milletvekili teklifin 5. maddesinde geçen "ya da" ibaresinin "veya" olarak değiştirilmesi için önerge verdi.
İşte muhalefetin önergeleri
CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin, teklifinin yasalaşmasını engellemek için verdiği dikkat çekici önergelerden bazıları şöyle:
* Teklifin 2. maddesinde yer alan "olumlu görüş" ifadesinin "teklifi ile" şeklinde
değiştirilmesi.
* Teklifin 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "şeklinde değiştirilmiştir." ibaresinin "şeklinde düzenlenmiştir." şeklinde değiştirilmesi.
* Teklifin 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "madde eklenmiştir." ibaresinin "madde ihdas edilmiştir." şeklinde değiştirilmesi.
* Teklifin 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ibaresi eklenmiştir." ibaresinin "ibaresi ihdas edilmiştir." şeklinde değiştirilmesi.
Osman Özgan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yasağa rağmen sokağa çıktı! İşte verdiği cevap..
11 Nisan 2020 08:06
|Ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak - Haritalı
11 Nisan 2020 06:30
|ABD'de 35 bin dolar, Avrupa'da 25 bin avro iken Türkiye'de ücretsiz
11 Nisan 2020 06:10
|Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
11 Nisan 2020 05:31
|Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti
11 Nisan 2020 02:54
|Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
11 Nisan 2020 01:33
|Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
11 Nisan 2020 01:06
|Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
11 Nisan 2020 00:49
|Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz
11 Nisan 2020 00:23
|Kemal Sunal filmi gerçek oldu
10 Nisan 2020 23:28