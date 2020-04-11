1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi

Cemal Kaşıkçı'nın katillerine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianameye göre, infaz talimatı, Muhammed Bin Selman'ın en yakınındaki 2 isim Saud Al Kahtani ve Ahmet Asiri tarafından verildi. İddianamede talimatın kimden geldiği yönündeki tüm oklar ise veliaht prens Selman'ı gösteriyor.
 11 Nisan 2020 06:50
Yazdır
Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 117 sayfalık iddianamenin ayrıntıları belli oldu. Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Saud Al Kahtani ve Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'nin de yer aldığı 20 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede cinayetin nasıl işlendiği, talimatın kimler tarafından verildiğine yer verilirken, şüphelilerin tek tek tüm özellikleri ayrıntılı olarak ele alındı. İddianameye göre özellikle talimatın kimden geldiği yönündeki tüm oklar ise Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Selman'a çıkıyor.

SELMAN'A EN YAKIN İSİMLERDEN

İddianameye göre cinayet şu şekilde gerçekleşti; Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na 2 Ekim tarihinde geleceği Suudi Arabistan Krallığı yetkililerine iletildi. Bunun üzerine şüpheliler arasında yer alan Veliaht Prens Selman'a yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Muhammed El Asiri ve Selman'ın danışmanı Saud Al Kahtani, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi için düğmeye bastı. Kabul etmemesi ve getirilememesi halinde ise öldürülmesi yönünde şüphelilerden Abu Hussain'e talimat vererek ekip kurdurup, görevlendirme yaptı. İnfaz rezidansta gerçekleşti.

1 NUMARA EL ASİRİ

İddianamede 1 numaralı şüpheli Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı olan Ahmet Bin Muhammed El Asiri oldu. Asiri, Kaşıkçı'nın kendi isteği veya kabul etmemesi durumunda zorla getirilmesinden, mümkün olmaması halinde ise öldürülmesi yönünde şüpheli Abu Hussain'e talimat verdi. Ekip kurdurup, görevlendirme yaptı. Olaydan sonra Suudi Arabistan'daki görevinden alındı. Suudi Arabistan'daki yargılama sonucunda yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

SELMAN'IN DANIŞMANI 2 NUMARALI ŞÜPHELİ

İddianamede iki numaralı şüpheli veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanı olan Saud El Kahtani oldu. Kahtani, Suudi Arabistan Kraliyet Dairesi Müsteşarı olarak iddianamede kendisine yer bulurken, uluslararası basın yayın kuruluşlarının haberlerinde Suudi muhalifleri tehdit için Twitter'da kurduğu troll ordusunun başındaki isim olarak biliniyor. İddianameye göre Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a dönmesi ve ülkesi aleyhine muhalif yazılar yazmaması konusunda, cinayetten önceki zamanlarda Kaşıkçı ile sık sık iletişim kurdu.

SELMAN'IN OFİSİNDE GÖREVLİYDİ

İddianamedeki 3 numaralı şüpheli ise infaz timinin başındaki isim olan Tümgeneral Mansur Ebu Hüseyin oldu. İddianameye göre Hüseyin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ofisinde görevlendirilen isimlerden bir tanesiydi. Şüphelilerden El Asiri tarafından verilen talimat üzerine Kaşıkçı'nın Arabistan'a getirilmesi için 15 kişilik infaz ekibi oluşturdu. Müzakere ekibinin başına Abdülaziz Mutreb'in müzakere ekibinin başında görevlendirdi.

Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayıran Mohammed Al Tubaigy iddianamedeki 4. şüpheli oldu. Adli Tıp Tabip Yarbay unvanına sahip uzman Tubaigy, Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayırıp, diğer şüpheliler ile birlikte plastik torbalara koyduktan sonra cinayetten kalan izleri yok etti. Suudi Arabistan'daki yargılamada idam cezası alan 5 sanıktan bir tanesi. Şüphelilerden istihbaratçı Khalid Alotaibi de veliaht prens Muhammet Bin Selman'ın 2017 yılında ABD'ye yaptığı gezide ki korumalarından bir tanesiydi.

Kaşıkçı henüz konsolosluğa girmeden önce şüpheliler Abdülaziz Mutreb ve Mohammed Tubaigy, kendi aralarında Kaşıkçı'nın cesedinin nasıl parçalanıp yok edileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kaşıkçı konsolosluğa girdikten sonra ikinci kattaki odaya davet edildi. Kaşıkçı'nın oğluna mesaj yazması istendi. Kaşıkçı'nın bunu kabul etmemesi üzerine ve binadan ayrılmasına izin verilmeyip ağzı kapatıldı. Şüpheliler tarafından karşı koymaya çalışan ancak başaramayan Kaşıkçı, boğularak öldürüldü.

Kaşıkçı'nın cesedi parçalanarak başkonsolosluk binasından çıkarıldı. Şüphelilerden Mustafa Almadani, Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek, diğer şüpheli Saif Alqahtani ile birlikte konsolosluk binasından çıkarak, soruşturma birimlerini yanıltmaya çalışıldı. Olay yeri incelemelerinde Kaşıkçı'nın cesedi veya cesede ait herhangi bir iz ve emare bulunamadı. Şüpheliler tarafından konsolosluk binasından parçalanarak çıkarılan ceset, ortadan kaldırılarak yok edildi.

Mustafa Sait Özkan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?
11 Nisan 2020 08:48		 Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
10 Nisan 2020 10:18
İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı
09 Nisan 2020 21:21		 Gezi davası kararına savcıdan itiraz
09 Nisan 2020 18:53
Zimmetten yargılanan banka görevlisine hapis cezası
09 Nisan 2020 14:48		 Güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı
05 Nisan 2020 16:37
Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
04 Nisan 2020 08:45		 'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
03 Nisan 2020 21:00
Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ünlü türkücüye hapis cezası
31 Mart 2020 10:17		 Ceren Özdemir'in katili ikinci kez hakim karşısında
31 Mart 2020 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:48 - Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?08:45 - Ücretsiz izinde kıdem korunacak08:43 - Asitçi sanığın evine yerleşti08:20 - Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor08:15 - 'Dini Danışma' hattına ilginç corona virüs soruları08:06 - Yasağa rağmen sokağa çıktı! İşte verdiği cevap..08:01 - İstanbul'da 50 bin güvenlik görevlisi sokaklarda olacak07:45 - İstanbul'da toplu ulaşım saatleri belirlendi07:30 - Koronavirüse karşı 'bor'lu dezenfektan07:10 - Muhalafet infaz düzenlenmesi ile ilgili ilginç yollara başvuruyor
06:50 - Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi06:30 - Ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak - Haritalı06:21 - Bursa'da toplu taşıma noktaları belirlendi06:10 - ABD'de 35 bin dolar, Avrupa'da 25 bin avro iken Türkiye'de ücretsiz05:31 - Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi05:10 - Ekmekler fırın araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtılacak02:54 - Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti02:34 - MHP'li Yalçın'dan 'sokağa çıkma yasağına uyun' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı
Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
Boşanmış anne babalar, 20 yaş altı çocuklar için istisna talep ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maydonoz 1
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
mem.net sözlük cafe 6
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 2
tv izlemeyen kesim 1
şu an çalan şarkı 4
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 1
pırasa 1
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 3
karantinayı hangi evde geçirirsin 2
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam