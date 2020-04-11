Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 117 sayfalık iddianamenin ayrıntıları belli oldu. Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Saud Al Kahtani ve Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'nin de yer aldığı 20 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede cinayetin nasıl işlendiği, talimatın kimler tarafından verildiğine yer verilirken, şüphelilerin tek tek tüm özellikleri ayrıntılı olarak ele alındı. İddianameye göre özellikle talimatın kimden geldiği yönündeki tüm oklar ise Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Selman'a çıkıyor.

SELMAN'A EN YAKIN İSİMLERDEN

İddianameye göre cinayet şu şekilde gerçekleşti; Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na 2 Ekim tarihinde geleceği Suudi Arabistan Krallığı yetkililerine iletildi. Bunun üzerine şüpheliler arasında yer alan Veliaht Prens Selman'a yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Muhammed El Asiri ve Selman'ın danışmanı Saud Al Kahtani, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi için düğmeye bastı. Kabul etmemesi ve getirilememesi halinde ise öldürülmesi yönünde şüphelilerden Abu Hussain'e talimat vererek ekip kurdurup, görevlendirme yaptı. İnfaz rezidansta gerçekleşti.

1 NUMARA EL ASİRİ

İddianamede 1 numaralı şüpheli Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı olan Ahmet Bin Muhammed El Asiri oldu. Asiri, Kaşıkçı'nın kendi isteği veya kabul etmemesi durumunda zorla getirilmesinden, mümkün olmaması halinde ise öldürülmesi yönünde şüpheli Abu Hussain'e talimat verdi. Ekip kurdurup, görevlendirme yaptı. Olaydan sonra Suudi Arabistan'daki görevinden alındı. Suudi Arabistan'daki yargılama sonucunda yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

SELMAN'IN DANIŞMANI 2 NUMARALI ŞÜPHELİ

İddianamede iki numaralı şüpheli veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanı olan Saud El Kahtani oldu. Kahtani, Suudi Arabistan Kraliyet Dairesi Müsteşarı olarak iddianamede kendisine yer bulurken, uluslararası basın yayın kuruluşlarının haberlerinde Suudi muhalifleri tehdit için Twitter'da kurduğu troll ordusunun başındaki isim olarak biliniyor. İddianameye göre Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a dönmesi ve ülkesi aleyhine muhalif yazılar yazmaması konusunda, cinayetten önceki zamanlarda Kaşıkçı ile sık sık iletişim kurdu.

SELMAN'IN OFİSİNDE GÖREVLİYDİ

İddianamedeki 3 numaralı şüpheli ise infaz timinin başındaki isim olan Tümgeneral Mansur Ebu Hüseyin oldu. İddianameye göre Hüseyin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ofisinde görevlendirilen isimlerden bir tanesiydi. Şüphelilerden El Asiri tarafından verilen talimat üzerine Kaşıkçı'nın Arabistan'a getirilmesi için 15 kişilik infaz ekibi oluşturdu. Müzakere ekibinin başına Abdülaziz Mutreb'in müzakere ekibinin başında görevlendirdi.

Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayıran Mohammed Al Tubaigy iddianamedeki 4. şüpheli oldu. Adli Tıp Tabip Yarbay unvanına sahip uzman Tubaigy, Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayırıp, diğer şüpheliler ile birlikte plastik torbalara koyduktan sonra cinayetten kalan izleri yok etti. Suudi Arabistan'daki yargılamada idam cezası alan 5 sanıktan bir tanesi. Şüphelilerden istihbaratçı Khalid Alotaibi de veliaht prens Muhammet Bin Selman'ın 2017 yılında ABD'ye yaptığı gezide ki korumalarından bir tanesiydi.

Kaşıkçı henüz konsolosluğa girmeden önce şüpheliler Abdülaziz Mutreb ve Mohammed Tubaigy, kendi aralarında Kaşıkçı'nın cesedinin nasıl parçalanıp yok edileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kaşıkçı konsolosluğa girdikten sonra ikinci kattaki odaya davet edildi. Kaşıkçı'nın oğluna mesaj yazması istendi. Kaşıkçı'nın bunu kabul etmemesi üzerine ve binadan ayrılmasına izin verilmeyip ağzı kapatıldı. Şüpheliler tarafından karşı koymaya çalışan ancak başaramayan Kaşıkçı, boğularak öldürüldü.

Kaşıkçı'nın cesedi parçalanarak başkonsolosluk binasından çıkarıldı. Şüphelilerden Mustafa Almadani, Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek, diğer şüpheli Saif Alqahtani ile birlikte konsolosluk binasından çıkarak, soruşturma birimlerini yanıltmaya çalışıldı. Olay yeri incelemelerinde Kaşıkçı'nın cesedi veya cesede ait herhangi bir iz ve emare bulunamadı. Şüpheliler tarafından konsolosluk binasından parçalanarak çıkarılan ceset, ortadan kaldırılarak yok edildi.

Mustafa Sait Özkan