Koronavirüse karşı 'bor'lu dezenfektan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine başlanan 'bor'lu el dezenfektanının detayları belli oldu. Üretimi ve dağıtımı devam eden 'BOREL' önümüzdeki haftadan itibaren market raflarında yer alacak. İlk etapta 100 ml ebadındaki ürün önümüzdeki günlerde 1 litre ve 5 litrelik olarak piyasaya sürülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirterek "Bakanlık olarak hijyen ihtiyacının yerli üretimle sağlanması için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece hem piyasanın artan talebine hızla cevap verdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik" diye konuştu.

BOREL, ELLERİN NEMLİLİĞİNİ KORUYOR

Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından AR-GE çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, şunları söyledi: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı, etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece cildin üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor. Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.

HAFTAYA RAFLARDA OLACAK

Eti Maden tesislerinde BOREL'in seri üretimine başladıklarını ifade eden Dönmez "Hafta başında inşallah bir lansmanla kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve ardından BOREL'i vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk etapta 100 ml boyutundaki BOREL el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacağız. 1 litre ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarımız halen devam ediyor. İnşallah onlarla ilgili süreci de tamamladığımızda satışlarını gerçekleştireceğiz. Milletimizin güçlü iradesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla en kısa sürede bu süreci atlatacağız inşallah.

Osman Çobanoğlu