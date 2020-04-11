İstanbul'da 50 bin güvenlik görevlisi sokaklarda olacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 45 bin polis ve bekçi olmak üzere 5 bin 474 jandarma personelinin görev başında olduğunu belirterek vatandaşları sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda uyardı
|11 Nisan 2020 08:01
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla sokağa çıkma yasağında görev alacak polis, jandarma ve bekçilerin sayısını açıklayarak, vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 jandarma sokakta 24 saat görev başında. Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır."
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