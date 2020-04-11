Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı'nın "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" hayata geçirildi. "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin" mesajının, corona virüs testi pozitif olanlar ve onların temaslılarının dışında, kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaşından küçük vatandaşlara gönderilmesi gerekiyordu. Ancak uyarı mesajları yasak kapsamında olmayan birçok kişiye de gönderildi. Baz istasyonu kaynaklı olduğu sanılan yanlış uyarı mesajını alan vatandaşlar, Milliyet'e konuştu.



İstanbul'da yaşayan ve yaşı 65 üstü olan Sabri Kara, mesajı paylaşıp üzerine şu notu yazdı: "Yarın dört hafta olacak, evden dışarı çıkmadık. TV seyrederken eşime 'İzolasyon dışına çıktınız, evinize dönün' mesajı geldi. Demek ki evin salon kısmı ev dışı sayılıyor. Enteresan..."



Uyarı mesajının kendisine de geldiğini aktaran 68 yaşındaki Turgut Gül de gelen mesajı sosyal medyada şu notla paylaştı: "Bugün Sağlık Bakanlığı beni SMS ile uyardı. Evimden dışarı çıkmıyorum. En fazla apartman çevresinde 7 bin 500 adım atarak idman yapıyorum. Anlaşılan telefonun yer ayarlarını değiştireceğiz..."



Ankara'da yaşayan 66 yaşındaki Hasan Hüseyin Kiraz da uyarı mesajının kendisine geldiğini Facebook'ta şu notla paylaştı:



"Bugün öğleden sonra Sağlık Bakanlığı'ndan, izolasyon bölgesinin dışına çıktığıma dair bir mesaj geldi. Mesaj geldiğinde alışveriş yapıyordum. Hemen eve döndüm. Yarından itibaren Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uymak ve günlük ihtiyaçlarımı karşılanması için 112-155-156 numaralı telefonlardan birisini arayacağım."



Annesine gelen uyarı mesajı ile şaşırdıklarını söyleyen Merve Altan da, "Annemin kronik hastalığı var. Bir aydır evde. Ama dün kendisine 'İzolasyon bölgesinin dışına çıktınız' diye mesaj geldi. Annemin günlerdir çıktığı tek yer evin balkonu" dedi.



Balıkesir'de yaşayan Tayfur Tezcanlı'nın da herhangi kronik hastalığı yok. Tezcanlı kendisine de uyarı mesajı geldiğini belirterek şunları söyledi:



"İki telefonum var ve ikisini de aktif kullanıyorum ancak sadece bir numaraya bu uyarı mesajı geldi. Belli Sağlık Bakanlığı bizi düşünüyor ama keşke izolasyon bölgesinin sınırının da neresi olduğunu belirtseydi. Ne hastayım ne de yaşım 65 üstü."





Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı mesajı 22 yaşındaki Mert Başaran'a da gönderildi. Herhangi bir sağlık problemi olmadığını aktaran Başaran, "Mesajı ilk gördüğümde şaşırdım, başta yanlış diye düşündüm. Sonra Sağlık Bakanlığı'na böyle bir mesaj aldığıma dair mail attım. 'Sağlık kuruluşlarından izolasyon önerilmediyse mesajı dikkate almayınız' diye bir geri dönüş aldım" dedi.

