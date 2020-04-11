1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Dini Danışma' hattına ilginç corona virüs soruları

Antalya'da halkın dini bilgi almak için aradığı 'Alo 190 Dini Danışma' hattına gelen çağrı sayısında corona virüs sürecinde 2 kat artış yaşandı. Bu süreçte sorulan sorular arasında 'Eşim çalıştığı için virüsten korktuğum için eve almadığımdan iş yerinde kalıyor ve zaman zaman gelip birlikte olmak istiyor. Korktuğum için reddediyorum, bu günah mı?, 'Evde çok zaman geçirdiğimiz için eşimle tartışıp, 'boş ol' dedikten sonra aynı evde kalmamda sakınca var mı?', Cuma namazını 3 defa üst üste kılmazsam nikah düşer mi?' gibi ilginç konular yer aldı
 11 Nisan 2020 08:15
Yazdır
'Dini Danışma' hattına ilginç corona virüs soruları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek ve akla takılan soruları yöneltebilmesi amacıyla kullandığı 'Alo 190 Dini Danışma' adlı fetva hattına son günlerde corona virüs nedeniyle gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Antalya İl Müftülüğü bünyesindeki hatta, insanların dinen akla gelen sorularını cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanı görev yapıyor. Corona virüs nedeniyle dışarı çıkmamayı tercih edenlerin dinen aklına takılıp, doğrusu öğrenmek için aradığı hatta gelen çağrı sayısını son günlerde 2 katına çıktı.

İLGİNÇ SORULARDAN BAZILARI

Çağrı hattına gelen aramalarda vatandaşların corona virüs ile ilgili bilgi almak için sorulan sorulardan bazıları şöyle:

'Corona virüs nedeniyle üç defa üst üste cuma namazı kılınmadığı zaman nikah düşer mi?', 'Fitremi ramazan ayından önce verebilir miyim?', 'Corona virüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çektiğim için bankaların vereceği krediyi düşük faizli olması nedeniyle kullanabilir miyim?', 'Evde televizyon karşısında cuma namazı kılınabilir mi?', 'Corona virüs nedeniyle sağlımız için et yemekten kaçınmalı mıyız, ya da sakıncalı gıdalar var mı?', 'Evden dışarı çıkmadığımız için eşimle zaman zaman tartışıp, 'boş ol' diye söylediğim için aynı evde kalmamızda sakınca var mı?', 'Eşim oto tamircisi ve tamirhanede çalışıyor. Evde küçük bebeğim var. Eşim elbiselerini değiştirmeden eve geldiği için corona virüs nedeniyle endişemden eve almıyorum. Bundan dolayı eşim tamirhanede kalıyor, zaman zaman eve gelip, birlikte olmayı istiyor. Ben de virüsten korktuğum için birlikte olmayı reddediyorum. Bundan dolay günahım var mı?', 'Eşim boşanma davası açacağını söyledi. Eşimle birlikte olmadığım için dinen sorumluluğum var mıdır?'

CUMA YERİNE ÖĞLE NAMAZI

Antalya Müftüsü Osman Artan, bir ay önce günde 20- 25 kişinin aradığı hattın çağrı sayısında corona virüsle alakalı bilgi amacıyla arayanların ortalama 50'ye yükseldiğini söyledi. Vatandaşlara sağlık için evde kalmaları çağrısı yapan Artan, hijyen kurallarına dikkatle uyulmasını önerdi. Çağrı hattına gelen bazı sorular hakkında bilgi veren Artan, cuma namazının can güvenliği ve sağlık nedeniyle kılınmayabileceğini, yerine öğle namazının kılınabileceğini önerdi. Fitrenin ramazan ayında verilmesi gerektiğini hatırlatan Artan, kredi oranı düşük de yüksek de olsa faiz ile yapılan işlemlerden insanların kaçınmaları gerektiğini söyledi. Dinen helal kesim olduğu sürece corona virüs nedeniyle et yemenin sakıncası olmadığını anlatan Artan, hijyene önem verilmesini önerdi.

HOŞGÖRÜ VE ANLAYIŞ

Dinen aile bütünlüğünü korumanın esas olduğunu vurgulayan Müftü Osman Artan, evde sık vakit geçirdiği için tartışan eşlere birbirine karşı anlayışlı olmaları çağrısı yaptı. Çalışan çiftlerin eve geldikten sonra hijyen kurallarını uygulamasını öneren Artan, "Sağlık Bakanlığı'nın uyardığı 14 kurala dikkat edilerek, kişiler evine gelebilir. Hijyene dikkat etmek gerekir. Sakınca durumu eve gelinmesi değil, hijyene dikkat edilmesi. Dinimizce aile bütünlüğünü korumak esastır. Evde tartışan çiftler de 'boş ol' ve benzeri söylemlerden kaçınmalı. Daha önce de sık sık tartışma ortamı kırgınlıklar yaşanmamışsa eşlerin birbirini hoşgörü ve anlayışla karşılamaları gereklidir" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor
11 Nisan 2020 08:20		 İstanbul'da 50 bin güvenlik görevlisi sokaklarda olacak
11 Nisan 2020 08:01
İstanbul'da toplu ulaşım saatleri belirlendi
11 Nisan 2020 07:45		 Bursa'da toplu taşıma noktaları belirlendi
11 Nisan 2020 06:21
Ekmekler fırın araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtılacak
11 Nisan 2020 05:10		 Vali Yerlikaya: 45 bin polis ve bekçi görev başında, herkes yasağa uymalı
11 Nisan 2020 01:03
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
11 Nisan 2020 00:51		 Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
11 Nisan 2020 00:10
Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?
10 Nisan 2020 23:42		 Sokağa çıkma yasağının detayları netleşti
10 Nisan 2020 22:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:48 - Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?08:45 - Ücretsiz izinde kıdem korunacak08:43 - Asitçi sanığın evine yerleşti08:20 - Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor08:15 - 'Dini Danışma' hattına ilginç corona virüs soruları08:06 - Yasağa rağmen sokağa çıktı! İşte verdiği cevap..08:01 - İstanbul'da 50 bin güvenlik görevlisi sokaklarda olacak07:45 - İstanbul'da toplu ulaşım saatleri belirlendi07:30 - Koronavirüse karşı 'bor'lu dezenfektan07:10 - Muhalafet infaz düzenlenmesi ile ilgili ilginç yollara başvuruyor
06:50 - Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi06:30 - Ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak - Haritalı06:21 - Bursa'da toplu taşıma noktaları belirlendi06:10 - ABD'de 35 bin dolar, Avrupa'da 25 bin avro iken Türkiye'de ücretsiz05:31 - Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi05:10 - Ekmekler fırın araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtılacak02:54 - Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti02:34 - MHP'li Yalçın'dan 'sokağa çıkma yasağına uyun' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı
Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
Boşanmış anne babalar, 20 yaş altı çocuklar için istisna talep ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bel ağrısı 1
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
corona virüsü yenen hastalar 2
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
tv izlemeyen kesim 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 5
Gereksiz hastane gitmeleri 2
Emre Altındiş 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam