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Asitçi sanığın evine yerleşti
Davanın görüldüğü İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Ozan'ı seviyorum, onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum" dilekçesi verip avukatlarını da azleden Berfin Özek'in (20), kendisine saldıran eski sevgilisi Ozan Çeltik'in ailesinin evine yerleştiği ortaya çıktı
|11 Nisan 2020 08:43
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Mililyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Berfin'in ailesi ise azledilen avukatlara yeniden vekalet vererek şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Avukat Mehtap Sert, Berfin Özek'in ailesiyle görüştüğünü belirterek şunları söyledi:
"Aile bu sabah vekalet verdi. Hukuki süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de aile ile sanığın cezalandırılması ve Berfin'in bu süreci sorunsuz atlatması için gerekenin yapılması konusunda yan yana durmaya devam edeceğiz. Burada sorgulanması gereken şey bir kadının faili affetmesi değil. Tüm toplumsal rollerin yargının af yasasından yararlanarak çıkacak onlarca failin bu şiddetin devlet eliyle nasıl devam ettirilmek istendiği gerçeğidir."
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