1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asitçi sanığın evine yerleşti

Davanın görüldüğü İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Ozan'ı seviyorum, onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum" dilekçesi verip avukatlarını da azleden Berfin Özek'in (20), kendisine saldıran eski sevgilisi Ozan Çeltik'in ailesinin evine yerleştiği ortaya çıktı
 11 Nisan 2020 08:43
Yazdır
Asitçi sanığın evine yerleşti


Mililyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Berfin'in ailesi ise azledilen avukatlara yeniden vekalet vererek şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Avukat Mehtap Sert, Berfin Özek'in ailesiyle görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Aile bu sabah vekalet verdi. Hukuki süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de aile ile sanığın cezalandırılması ve Berfin'in bu süreci sorunsuz atlatması için gerekenin yapılması konusunda yan yana durmaya devam edeceğiz. Burada sorgulanması gereken şey bir kadının faili affetmesi değil. Tüm toplumsal rollerin yargının af yasasından yararlanarak çıkacak onlarca failin bu şiddetin devlet eliyle nasıl devam ettirilmek istendiği gerçeğidir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar
11 Nisan 2020 09:10		 Atatürk'ü ve Mevlana'yı hedef alan kişi tutuklandı
10 Nisan 2020 21:37
Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
10 Nisan 2020 19:49		 Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi
10 Nisan 2020 17:47
Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
10 Nisan 2020 17:03		 Sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdı
10 Nisan 2020 16:27
Koronovirüs tedavisine alınan hastanın 2 oğlu hemşireyi darbetti
10 Nisan 2020 16:09		 Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı
10 Nisan 2020 15:52
Hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
10 Nisan 2020 13:29		 Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü
10 Nisan 2020 12:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:15 - Başkent'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler boş kaldı10:14 - Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı10:10 - Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi09:51 - Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi09:50 - Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı09:38 - Ev kirasını ödeyemeyene işlem yapılamaz09:35 - MHP'den 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması09:12 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı09:10 - Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar09:07 - Kredi çekenler için hayat sigortasında tavsiye kararı alındı
09:05 - Sepet sepet insanlık09:03 - Terhis ve celp erteleniyor mu?08:59 - Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor08:48 - Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?08:45 - Ücretsiz izinde kıdem korunacak08:43 - Asitçi sanığın evine yerleşti08:20 - Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor08:15 - 'Dini Danışma' hattına ilginç koronavirüs soruları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 3
konuşmak 1
pırasa 1
maydonoz 1
bel ağrısı 1
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
e-devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtılması 1
motorine 15 kuruş zam 1
detayları sonra konuşmak 2
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam