Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?
|11 Nisan 2020 08:48
|Yazdır
Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Prof. Dr. Adem Sözüer, resen takip edilen suçlarda, suçun mağdurunun 'şikayetçi değilim' demesinin açılan davayı durduramayacağını belirterek, "Mahkeme hükmünü vermiş ve bu hüküm kesinleşirse ceza infaz edilir. Berfin olayında trajikomik olan, görüşülmekte olan teklifin bir maddesinde sadece yüze kezzap atmak şeklindeki yaralama af dışıdır deniyor, ama başka bir madde ile af kapsamına alınıyor. Bir ihtimal, Berfin'e 'şikayetçi değilim' diye dilekçe yazdırılmasının nedeni, mağdur bile cezalandırılmasını istemiyor diye bir algı oluşturup affa yönelik tepkileri azaltmak olabilir. Benimki sadece bir tahmin" dedi.
Asitçi sanığın evine yerleşti
Dr Öğr. Üyesi Serdar Talas, "Bu düzenlemeye bazı istisnalar getirilmekle birlikte, tüm kadına karşı şiddet hallerini kapsadığını söylemek imkanı yoktur. Bu durumda olan bazı suç faillerinin de bu düzenlemeden yararlanacağı açıktır" görüşünü dile getirdi.
Dr Öğr. Üyesi Selman Dursun, infaz paketinin, koşullu salıverilme süresini 2/3 oranından 1/2'ye indirdiğini hatırlatarak, "Kasten öldürme suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti suçları gibi istisnalarda 2/3 oranı muhafaza ediliyor. Ancak bunların arasında yüze kezzap atarak yaralama yok. Dolayısıyla 1/2 oranı lehe hüküm olarak uygulanacak" yorumunda bulundu.
Avukat Merve Uçanok, öncelikle Berfin'i bu karara iten bir sebep olup olmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini dile getirdi. Uçanok, sanığın, düzenlemelerden kısmen yararlanacağını, cezasının sadece 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirip açık cezaevine geçebileceğini belirtti.
Avukat Tolga Beyendi ise Berfin'in "canavarca hisle" yaralandığı için düzenlemede sanık lehine bir sonuç çıkamayacağı yorumunu yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kaşıkçı iddianamesi kabul edildi
11 Nisan 2020 06:50
|Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
10 Nisan 2020 10:18
|İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı
09 Nisan 2020 21:21
|Gezi davası kararına savcıdan itiraz
09 Nisan 2020 18:53
|Zimmetten yargılanan banka görevlisine hapis cezası
09 Nisan 2020 14:48
|Güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı
05 Nisan 2020 16:37
|Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
04 Nisan 2020 08:45
|'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
03 Nisan 2020 21:00
|Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ünlü türkücüye hapis cezası
31 Mart 2020 10:17
|Ceren Özdemir'in katili ikinci kez hakim karşısında
31 Mart 2020 09:48