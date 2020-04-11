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Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?

Hatay'da geçen yıl eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik (23) tarafından yüzü asitle yakılan Berfin Özek'in (20), şikayetinden vazgeçmesi kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, kasten yaralama suçundan 13.5 yıl hapis cezası verilen sanığın yeni infaz düzenlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı ve davanın akıbeti merak konusu oldu. Hukukçular farklı görüşler dile getirildi.
 11 Nisan 2020 08:48
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Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Prof. Dr. Adem Sözüer, resen takip edilen suçlarda, suçun mağdurunun 'şikayetçi değilim' demesinin açılan davayı durduramayacağını belirterek, "Mahkeme hükmünü vermiş ve bu hüküm kesinleşirse ceza infaz edilir. Berfin olayında trajikomik olan, görüşülmekte olan teklifin bir maddesinde sadece yüze kezzap atmak şeklindeki yaralama af dışıdır deniyor, ama başka bir madde ile af kapsamına alınıyor. Bir ihtimal, Berfin'e 'şikayetçi değilim' diye dilekçe yazdırılmasının nedeni, mağdur bile cezalandırılmasını istemiyor diye bir algı oluşturup affa yönelik tepkileri azaltmak olabilir. Benimki sadece bir tahmin" dedi.

Asitçi sanığın evine yerleşti

Dr Öğr. Üyesi Serdar Talas, "Bu düzenlemeye bazı istisnalar getirilmekle birlikte, tüm kadına karşı şiddet hallerini kapsadığını söylemek imkanı yoktur. Bu durumda olan bazı suç faillerinin de bu düzenlemeden yararlanacağı açıktır" görüşünü dile getirdi.

Dr Öğr. Üyesi Selman Dursun, infaz paketinin, koşullu salıverilme süresini 2/3 oranından 1/2'ye indirdiğini hatırlatarak, "Kasten öldürme suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti suçları gibi istisnalarda 2/3 oranı muhafaza ediliyor. Ancak bunların arasında yüze kezzap atarak yaralama yok. Dolayısıyla 1/2 oranı lehe hüküm olarak uygulanacak" yorumunda bulundu.

Avukat Merve Uçanok, öncelikle Berfin'i bu karara iten bir sebep olup olmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini dile getirdi. Uçanok, sanığın, düzenlemelerden kısmen yararlanacağını, cezasının sadece 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirip açık cezaevine geçebileceğini belirtti.

Avukat Tolga Beyendi ise Berfin'in "canavarca hisle" yaralandığı için düzenlemede sanık lehine bir sonuç çıkamayacağı yorumunu yaptı.
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