1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor

Bilim insanları koronavirüsün üç farklı tipte yayıldığını açıkladı. Virüs farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemlerini yıkmak için sürekli mutasyona uğruyor.
 11 Nisan 2020 08:59
Yazdır
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin COVID-19'un genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yaptığı araştırmada, virüsün temel olarak üç farklı şekilde mutasyona uğradığı keşfedildi. Virüse ait aralık-mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan Tip A, şu anda en çok ABD'de ve Avustralya'da bulunuyor. Uzmanlara göre, Çin'de salgın döneminde yaygın olan virüs, ilginç bir şekilde Tip A değildi. Koronavirüs ile ocak ayında mücadeleye başlayan Çin'de salgının zirvede olduğu dönemde, virüsün değişime uğramış hali Tip B dolaşımdaydı.

ABD ÖNLEM ALMAYINCA ORİJİNAL VİRÜS HIZLA YAYILDI

Araştırmada ABD'de yaygın olan koronavirüs vakalarının üçte ikisinin virüsün hayvandan insana bulaştığı Tip A olduğu ifade edilirken, incelenen vakaların büyük kısmının New York'tan değil, California'dan geldiği vurgulandı. Bilim insanları, virüsün ABD'ye orijinal formunda hızlı bir şekilde yayıldığını söylerken, bunun virüsün orijinal formunun herhangi bir önlem uygulanmadan yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Araştırmaya göre Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de Tip B yaygın durumda.

AVRUPA'YA SİNGAPUR'DAN GEÇİP MUTASYONA UĞRADI

Tip B'den türeyen Tip C ise Singapur gibi ülkelerde görülüyor. Tip C virüsünün Singapur'dan Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldığı belirtilirken buna karşın, Avrupa'da görülen en yaygın virüs ise Tip B. Bilim insanları, virüsün farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemiyle savaşmak için sürekli mutasyon geçirdiğini belirtiyor.

GRİPTEN 10 KAT DAHA ÖLDÜRÜCÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine konuştu. Koronavirüs ile gribi (influenza) kıyaslayan Ghebreyesus, "COVID-19'un ölüm oranının gripten 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir" diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
11 Nisan 2020 09:12		 Koronavirüste son 24 saatte neler yaşandı?
10 Nisan 2020 22:43
Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti
10 Nisan 2020 22:38		 Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 579'a çıktı
10 Nisan 2020 22:02
DSÖ'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10 Nisan 2020 21:35		 Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı
10 Nisan 2020 21:02
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi
10 Nisan 2020 20:23		 New York, yaklaşık 162 bin koronavirüs vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
10 Nisan 2020 20:04
Korona'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
10 Nisan 2020 19:30		 İngiltere'de bugün koronavirüsten 980 kişi hayatını kaybetti
10 Nisan 2020 19:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı10:15 - Başkent'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler boş kaldı10:14 - Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı10:10 - Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi09:51 - Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi09:50 - Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı09:38 - Ev kirasını ödeyemeyene işlem yapılamaz09:35 - MHP'den 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması09:12 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı09:10 - Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar
09:07 - Kredi çekenler için hayat sigortasında tavsiye kararı alındı09:05 - Sepet sepet insanlık09:03 - Terhis ve celp erteleniyor mu?08:59 - Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor08:48 - Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?08:45 - Ücretsiz izinde kıdem korunacak08:43 - Asitçi sanığın evine yerleşti08:20 - Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
detayları sonra konuşmak 2
plazma nakli tedavisi 2
saç yıkarken su kesilmesi 3
fırın kuyruğunda çıkan kavga 1
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 2
Pizza 2
Gereksiz hastane gitmeleri 2
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 4
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam