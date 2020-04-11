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Terhis ve celp erteleniyor mu?

Koronavirüs önlemleri kapsamında askerlik hizmetiyle ilgili de iki karar gündemde. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemleri bir süre durdurulacak. Bedelli askerlerin de uzaktan eğitimle bu hizmeti yerine getirmesi üzerinde duruluyor
 11 Nisan 2020 09:03
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Terhis ve celp erteleniyor mu?

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi köşe yazısında, terhis ve celbin ertelenmesi ile ilgili son gelişmeleri kaleme aldı.

Selvi yazısında:

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında silah altındaki askerlerin terhisleriyle celp dönemi gelenlerin askere alınmalarının ertelenmesi düşünülüyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışılıyor.

120 BİN GENCİ İLGİLENDİRİYOR

En son 1 Nisan'da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK'da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.

ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULACAK

TSK'da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

MSB: RİSKLER ORTAYA ÇIKTI

"Terhisten 14 gün önce askerler kontrol altına alınıyor. 14 günlük kontrolden sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak terhisler yapılıyor. En son 1 Nisan'da terhisler oldu. Terhisi gelen askerlerimizi 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra 1 Nisan'da terhis ettik. En son 19 Mart'ta celp oldu. Onları da askere alınca görev vermeden 14 gün süreyle bekletiliyor. Bu tedbirlere rağmen KOMMER'in tespitlerine göre yine de bazı risklerin olduğu ortaya çıktı. Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle 'Gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım' şeklinde yaklaşım var. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Bedelliler içinse 'Askerliklerini uzaktan eğitimle yaptıralım' düşüncesi var. Bu dövizli askerlikte yapılmıştı. Uzaktan eğitimle terhis edilmişlerdi. Aynısı bedelli için geliştirilmek isteniyor.

Her dönemde, her celpte asker geliyor. Aynı zamanda binlerce asker de terhis oluyor. Aileleriyle birlikte 100 bini aşan bir nüfus hareketinden bahsediyoruz. Büyük bir hareketlilik. Şu anda bunları terhis olmadan önce 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama terhis olduğu andan itibaren bilet almaya gidiyor, yolculuk yapıyor, evlerine gidene kadar insanlarla teması oluyor. Aynı şekilde celp nedeniyle birliklerimize gelenler de koronavirüsü bulaştırabilirler. O nedenle terhis ve celpleri durdurma yönünde çalışmaların yapılması zaruret halini alıyor. Halkımızın ve Mehmetçiğin sağlığı esastır. Gerekirse bir gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evinde bulunsun."
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