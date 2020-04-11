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Kredi çekenler için hayat sigortasında tavsiye kararı alındı

Türkiye Sigorta Birliği, zorunlu trafik sigortası, DASK ve kredi çekmiş olan kişilere yapılan hayat sigortalarına dair olarak önemli kararlar aldı.
 11 Nisan 2020 09:07
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Kredi çekenler için hayat sigortasında tavsiye kararı alındı

Türkiye Sigorta Birliği milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli karara imza attı. Buna göre, DASK ve zorunlu trafik sigortası poliçeleri 5 ay taksit yapılabilecek. Daha önceki uygulamada 3 taksit yapılabiliyordu.

Banka ya da kredi kuruluşlarından kredi çekenlerin yapılandırma ya da erteleme yapması halinde hayat sigortaları da erteleme süresi kadar teminat vermeye devam edecek.

Sağlık sektöründe çalışanlara ise destek olunması için sigorta ürünlerde prim indiriminde bulunulması tavsiye kararlar arasında yer aldı.

TSB'nin tavsiye kararları şöyle:

Türkiye Sigorta Birliği, üyeleriyle birlikte Korona virüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip etmekte; üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaktadır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 7.295.000 TL destekte bulunulmuştur. Ayrıca, Türkiye sigorta sektörüne ve sigortalılara olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutabilmek, sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla, tavsiye niteliğinde kararlar almış olup; bu kararlar aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir.

Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları tedbirlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir.

Bu tavsiyeler çerçevesinde sigortacılık sektörü, ilgili tüm paydaşlar ve kamu otoritesi ile işbirliği içinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla, sigortalıların hak mahrumiyetlerine yol açmadan, iş sürekliliğini koruyarak faaliyetlerine devam edecektir.
Memurlar.Net
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