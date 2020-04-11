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Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar

Bir grup telefon dolandırıcısı, M.A.'yı arayarak kredi kartlarının terör örgütü tarafından kullanıldığı yalanını söyledi. 6 kişilik çete, M.A.'nın korkusundan yararlanarak 250 bin dolarını dolandırdı
 11 Nisan 2020 09:10
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Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: İstanbul Kadıköy'de yaşayan M.A. adlı kadının (64) telefonu 4 Mart'ta çaldı. Telefonu açtığında karşısındaki, polis olduğunu belirtti. M.A.'ya, adına telefon hatlarının açıldığını, kredi kartlarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve başının belada olduğunu söyledi.

Arayan kişi, ev ve banka hesaplarındaki paraları hazırlamasını, yine arayacağını ifade etti. M.A. 250 bin dolar hazırladı. Telefondaki kişi tekrar aradığında, kameraların olmadığı bir sokağa gelmesi talimatını verdi. Telefondaki ses, "Operasyon düzenleyeceğiz, sonra da aldığımız paraları geri vereceğiz" dedi. Sokağa yönlendirilen M.A.'dan çetenin gönderdiği kurye 250 bin doları aldı ve kaçtı. M.A. kendisini arayan numaraya ulaşamadı. Ardından M.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler Ahmet B., Esra G., Sergen K., İsa Ç., Yaşar N. ve Emrullah B.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 5 bin 300 TL ele geçti. İsa Ç.'nin de çeteyi yönettiği belirlendi. İsa Ç., Ahmet B., Esra G., Sergen K., Emrullah B., Yaşar N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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