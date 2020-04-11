1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 700 bini aştı.
 11 Nisan 2020 09:12
Yazdır
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bin 378'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 158 bin 273 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 953 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

İngiltere (73 bin 758), İran (68 bin 192), Türkiye (47 bin 29), Belçika (26 bin 667), İsviçre (24 bin 551), Hollanda (23 bin 97), Kanada (22 bin 148), Brezilya (19 bin 943), Portekiz (15 bin 472), Avusturya (13 bin 561), Rusya (11 bin 917), Güney Kore (10 bin 450) ve İsrail (10 bin 408).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 102 bin 755 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 376 bin 548 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 221 bin 75 vaka bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
11 Nisan 2020 08:59		 Koronavirüste son 24 saatte neler yaşandı?
10 Nisan 2020 22:43
Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti
10 Nisan 2020 22:38		 Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 579'a çıktı
10 Nisan 2020 22:02
DSÖ'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10 Nisan 2020 21:35		 Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı
10 Nisan 2020 21:02
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi
10 Nisan 2020 20:23		 New York, yaklaşık 162 bin koronavirüs vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
10 Nisan 2020 20:04
Korona'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
10 Nisan 2020 19:30		 İngiltere'de bugün koronavirüsten 980 kişi hayatını kaybetti
10 Nisan 2020 19:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı10:15 - Başkent'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler boş kaldı10:14 - Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı10:10 - Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi09:51 - Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi09:50 - Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı09:38 - Ev kirasını ödeyemeyene işlem yapılamaz09:35 - MHP'den 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması09:12 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı09:10 - Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar
09:07 - Kredi çekenler için hayat sigortasında tavsiye kararı alındı09:05 - Sepet sepet insanlık09:03 - Terhis ve celp erteleniyor mu?08:59 - Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor08:48 - Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?08:45 - Ücretsiz izinde kıdem korunacak08:43 - Asitçi sanığın evine yerleşti08:20 - Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
motorine 15 kuruş zam 1
gram altın 1
pırasa 1
detayları sonra konuşmak 2
maydonoz 1
mem.net sözlük cafe 6
kronik hastalık 1
sokağa çıkma yasağı 1
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 1
corona virüsü yenen hastalar 2
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam