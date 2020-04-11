1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sepet sepet insanlık

Ticari işletmelerin çalışmadığı, herkesin evlere kapandığı bir dönemde maddi olarak darboğaza düşen insanlar için 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' sepetleri oluşturulmaya başlandı. Sosyal medyada paylaşıldıkça artan uygulamaya Çanakkale, Muğla, İstanbul, Düzce ve daha pek çok şehirden belediye, devlet görevlisi ve vatandaş katıldı.
 11 Nisan 2020 09:05
Yazdır
Sepet sepet insanlık

Türkiye salgın başladığından bu yana dayanışma konusunda müthiş bir sınav veriyor. Kişisel çabalarla oluşturulan paylaşım sepetlerinde gıdadan temizlik ürünlerine her şey paylaşılıyor. İmkanı olanların ürün eklediği, durumu olmayan vatandaşların da alabildiği uygulamada 'bir elin verdiğini diğer el görmüyor'.

AKÇAKOCA ÖNCÜ OLDU

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: Düzce Akçakoca'da savcı Samet Yelis, bu uygulamanın fikir babası. Yelis fikrin nasıl çıktığını şöyle anlatıyor: "Osmanlı döneminden beri geleneğimizde paylaşmak var. Çocukluğumuzdan beri fırınlarda askıda ekmek uygulaması var. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarla geliştirdiğimiz bir fikir oldu. Beş ayrı noktaya stant kurduk. Belediye ile görüştük, zabıta yardımcı oldu. Akçakocalı iş insanları, ticaretle uğraşanlar destek oldu. 10 bin TL civarında ürünle doldurduk. Bu girişimi ben başlattım ama artık Akçakocalılara devrettim, tüm Türkiye'de yayılmasından çok mutluyum."

'ONLARA ULAŞMAK İSTEDİK'

Kütahya'nın Gediz Belediyesi de sebze meyve pazarına 'paylaşım tezgahı' kurdu. Gediz Belediyesi'nden Orhan Oktay, "Bizim semt pazarımız cumartesi günleri oluyordu. Buradaki insan yoğunluğunu önlemek amaçlı pazartesi, çarşamba ve cumaya aldık. Pazarın girişinde maske ve kolonya dağıtıyoruz. Bunun dışında ne yapabiliriz diye düşündük ve imkanı olan vatandaşlarımızın, fakir vatandaşlarımıza yardım edebileceği bir tezgah kurmaya karar verdik. Çünkü bilmediğimiz, elimizin değemediği durumu kötü olan insanlar olabilir. Bu insanlarımıza ulaşmak istedik" ifadelerini kullandı.

ESNAF DA DESTEK VERDİ

Muğla Bodrum'a bağlı Konacık Mahallesi'nde bir market kendi dükkanının önünde bir dolabı paylaşım sepetine çevirdi. Market sorumlusu Yasin Ataş, "Herkes katılıyor, bir şeyler koyuyor. Salgın dönemi için başlattığımız bu uygulamayı ramazanda da sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

İstanbul'da ise Yeldeğirmeni Mahallesi'nde tütün ürünleri satan İhsan Tekefan paylaşım sepetini dükkanının girişine koydu. Tekefan, "Sepete sürekli yeni ürünler geliyor. İhtiyaç sahiplerine ulaşıyorsa ne mutlu bize" diye konuştu.

DUYGULANANLAR OLDU

Tezgahın başında duygusal anların da yaşandığını belirten Gediz Belediyesi'nden Orhan Oktay, "Çekinenler, alırken duygulanıp ağlayan teyzelerimiz oldu" ifadelerini kullandı. Korona salgını bitse bile bu uygulamayı sürdürmeyi planladıklarını ifade eden Oktay, 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' uygulamasını standlardan yürüteceklerini söyledi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler boş kaldı
11 Nisan 2020 10:15		 Yasağa rağmen sokağa çıktı! İşte verdiği cevap..
11 Nisan 2020 08:06
Muhalafet infaz düzenlenmesi ile ilgili ilginç yollara başvuruyor
11 Nisan 2020 07:10		 Ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak - Haritalı
11 Nisan 2020 06:30
ABD'de 35 bin dolar, Avrupa'da 25 bin avro iken Türkiye'de ücretsiz
11 Nisan 2020 06:10		 Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
11 Nisan 2020 05:31
Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti
11 Nisan 2020 02:54		 Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
11 Nisan 2020 01:33
Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
11 Nisan 2020 01:06		 Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
11 Nisan 2020 00:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı10:15 - Başkent'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler boş kaldı10:14 - Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı10:10 - Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi09:51 - Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi09:50 - Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı09:38 - Ev kirasını ödeyemeyene işlem yapılamaz09:35 - MHP'den 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması09:12 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı09:10 - Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar
09:07 - Kredi çekenler için hayat sigortasında tavsiye kararı alındı09:05 - Sepet sepet insanlık09:03 - Terhis ve celp erteleniyor mu?08:59 - Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor08:48 - Berfin affetti ama yeni düzenleme affedecek mi?08:45 - Ücretsiz izinde kıdem korunacak08:43 - Asitçi sanığın evine yerleşti08:20 - Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 3
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
Gereksiz hastane gitmeleri 2
31 ilde sokağa çıkma yasağı 4
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
corona virüsü yenen hastalar 2
şu an çalan şarkı 4
gram altın 1
motorine 15 kuruş zam 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam