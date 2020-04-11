Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi
Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi
|11 Nisan 2020 10:10
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Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.
Konuya ilişkin Adalet Bakanlığının duyurusu:
4 Mayıs - 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmiştir.
Salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak mülakat tarihleri ayrıca planlanıp ileride ilgililere duyurulacaktır.
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