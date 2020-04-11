1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
 11 Nisan 2020 10:14
Yazdır
Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kırsal Söğüt Mahallesi'nde, ortaya çıkan Kovid-19 vakası nedeniyle, olası başka vakaların önüne geçmek için giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi.

Tüm mahalle halkının sağlık taramasından geçirildiği ve olası vakalara karşı her türlü tedbirin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaymakamlığımızın koordinesinde Jandarma Komutanlığımız tarafından mahallenin kontrolü ve güvenliği, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca sağlık kontrolü ve takibi sağlanacak, Vefa Sosyal Destek Grubunca da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacaktır. Süreç tarafımızdan aralıksız şekilde takip edilmektedir."

Öte yandan Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 7 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

Merkez Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye ilçelerindeki 6 ev ile Siverek ilçe merkezi ve kırsal Böğürtlen Mahallesi'nde oturan birer kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine 7 bina ve bir mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine, bu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
11 Nisan 2020 11:41		 Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek
11 Nisan 2020 11:38
Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı
11 Nisan 2020 11:36		 Kadınlara verilen sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı
11 Nisan 2020 10:33
Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı
11 Nisan 2020 10:21		 Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi
11 Nisan 2020 10:10
Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi
11 Nisan 2020 09:51		 Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
11 Nisan 2020 09:50
Terhis ve celp erteleniyor mu?
11 Nisan 2020 09:03		 Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor
11 Nisan 2020 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü11:41 - İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi11:38 - Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek11:36 - Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı11:27 - Rize'de Kovid-19 tedavisi gören genç kıza sürpriz doğum günü11:25 - 'Çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı'11:23 - Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi11:14 - Belediyeye sahte dezenfektan satan firmaya suç duyurusu11:11 - Yeni geliştirilen silajlık mısır ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak11:11 - Kovid-19 salgını siber saldırıları tetikliyor
11:06 - Bilecik ile ilgili sosyal medyadaki iddiaları belediye yalanladı11:05 - Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri10:33 - Kadınlara verilen sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı10:21 - Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı10:15 - Başkent'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler boş kaldı10:14 - Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı10:10 - Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi09:51 - Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
Asitçi sanığın evine yerleşti
KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağı 1
tv izlemeyen kesim 1
pırasa 1
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 3
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
mem.net sözlük cafe 6
fırın kuyruğunda çıkan kavga 1
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 5
Gereksiz hastane gitmeleri 2
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam