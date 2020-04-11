Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
|11 Nisan 2020 10:14
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Konya'nın Bozkır ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kırsal Söğüt Mahallesi'nde, ortaya çıkan Kovid-19 vakası nedeniyle, olası başka vakaların önüne geçmek için giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi.
Tüm mahalle halkının sağlık taramasından geçirildiği ve olası vakalara karşı her türlü tedbirin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kaymakamlığımızın koordinesinde Jandarma Komutanlığımız tarafından mahallenin kontrolü ve güvenliği, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca sağlık kontrolü ve takibi sağlanacak, Vefa Sosyal Destek Grubunca da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacaktır. Süreç tarafımızdan aralıksız şekilde takip edilmektedir."
Öte yandan Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 7 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.
Merkez Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye ilçelerindeki 6 ev ile Siverek ilçe merkezi ve kırsal Böğürtlen Mahallesi'nde oturan birer kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Bunun üzerine 7 bina ve bir mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine, bu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
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