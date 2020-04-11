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Başkent'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler boş kaldı

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Kentin en kalabalık meydanlarından olan Kızılay Meydanı da boş kaldı.
 11 Nisan 2020 10:15
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Başkent'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler boş kaldı

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Kentin en kalabalık meydanlarından olan Kızılay Meydanı da boş kaldı.

Anadolu Ajansı
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