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Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı

Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı
 11 Nisan 2020 10:21
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Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bin 112 noktadan alınan su numunelerinin analizini yaparak şehir şebeke soyunu kontrol altında tutuyoruz. Başkentliler musluklarından akan suyu güvenle tüketebilirler" dedi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Başkent'in şehir şebeke suyu analiz raporlarını açıkladı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ'nin şehir şebekesine verdiği suyun temiz ve kaliteli olduğunu belirterek, Ankaralıların musluklarından akan suyu güven içinde tüketebileceklerini söyledi.

ASKİ tarafından 1-31 Mart tarihleri arasında şehir şebekesine verilen suyun sağlıklı ve temiz olduğuna ilişkin analiz raporunun detaylarını paylaşan Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin en büyük su arıtma tesisi olan İvedik Tesisi yerleşkesinde yer alan Su Kalite Merkezi'nde 37 uzman personel ile Ankara'nın suyunu sürekli kontrol altında tutuyoruz. Kentimizin içme ve atık suyunun kimyasal ve bakteriyolojik analizinin yapıldığı laboratuvarda son teknolojiyle donatılan cihazlar ile hizmet veriliyor. Temiz su, atık su ve bakteriyoloji bölümleri olmak üzere 3 üniteden oluşan laboratuvarda 26 atık su arıtma tesisinden gelen numuneler de incelenerek raporlanıyor. Bin 112 farklı noktadan aralıklarla numune alarak analiz yapıyoruz. Yılda yaklaşık 25 bin numune alıyoruz. Suyu musluklardan akıncaya kadar sürekli denetliyoruz. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü de bizim sağladığımız sudan yaklaşık bin 257 noktadan 6 bin numune alarak sonuçları kurumumuza gönderiyor."

WHO ve AB kriterleri

Başkent'in suyunun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği'nin (AB) standart değerleri ile Sağlık Bakanlığı'nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere göre analiz edildiğine dikkat çeken Öztürk, "Şehir şebeke suyu tüm bu standartlara göre güvenli şekilde tüketilebilir özelliktedir. Yapılan analizler sonucunda ilgili değerlerin hem uluslararası hem de Bakanlığımızın çıkardığı yönetmelikteki sınır değerlerin altında olduğunu görüyoruz. Yani Ankara'nın suyu gönül rahatlığıyla içilebilir. Şeffaflık ilkesi gereğince su analiz sonuçlarını, ASKİ web sitesinde düzenli olarak açıklıyoruz" dedi.

ASKİ'nin, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını en temiz şekilde sağlamak için suyu kaynağından alıp arıttıktan sonra şehir şebekesine verdiği son noktaya kadar kontrol altında tuttuğunu ifade eden Öztürk, Mart ayı boyunca raporlaştırılan su analiz sonuçlarına göre kimyasal ve bakteriyolojik kontrollerin tamamının TSE'ye uygunluğunun kanıtlandığını açıkladı.

ASKİ'den su depoları ve apartman tesisatları uyarısı

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ'nin abonelerine musluklardan akan suyu temiz ve içilebilir olarak sunduğunu hatırlatarak, Başkentlilerin şehir şebeke suyunu sağlıklı bir şekilde tüketebilmesi için su depolarının bakımlarını periyodik olarak yaptırmaları ve apartman içindeki eski tesisatları yenilemeleri gerektiği konusunda uyardı.
İhlas Haber Ajansı
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