Belediyeye sahte dezenfektan satan firmaya suç duyurusu
|11 Nisan 2020 11:14
|Yazdır
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı dezenfektan ürünlerinden bazılarının taklit ve sahte ürün olduğu anlaşılan iş yeri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, ülkede ve dünyada pandemi haline gelen koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye olarak halkın sağlığını korumak amacıyla sürecin başlangıcından bu yana büyük bir mücadele verildiği belirtildi.
Bu mücadele ve temizlik çalışmaları kapsamında büyük miktarda el ve ortam dezenfektanı ile temizlik malzemelerinin kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Satın alınan ve kullanılan bu temizlik ve dezenfektan ürünlerinden bir kısım el dezenfektanının taklit ve sahte ürün olduğu yolunda belediyemize yapılan bildirim ve değerlendirme sonrasında anılan ürün toplatılmış, Büyükşehir Belediyemize bu taklit ve sahte ürünün satışını gerçekleştiren firma hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş, konuyla ilgili gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar
11 Nisan 2020 09:10
|Asitçi sanığın evine yerleşti
11 Nisan 2020 08:43
|Atatürk'ü ve Mevlana'yı hedef alan kişi tutuklandı
10 Nisan 2020 21:37
|Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
10 Nisan 2020 19:49
|Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi
10 Nisan 2020 17:47
|Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
10 Nisan 2020 17:03
|Sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdı
10 Nisan 2020 16:27
|Koronovirüs tedavisine alınan hastanın 2 oğlu hemşireyi darbetti
10 Nisan 2020 16:09
|Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı
10 Nisan 2020 15:52
|Hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
10 Nisan 2020 13:29