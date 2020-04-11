Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı
Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.
|11 Nisan 2020 11:36
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