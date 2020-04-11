1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi

Koronavirüs önlemleri kapsamında herkese maske kullanım zorunluluğu getirilmesi üzerine Samsun'da, işaret dili ve ağız hareketleriyle iletişim kuran işitme engelliler için şeffaf maske üretimine başlandı
 11 Nisan 2020 11:41
Yazdır
İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi

- Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işitme engellilerin kullanımına uygun olarak ağız bölümü şeffaf maske üretildi.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında herkese maske kullanım zorunluluğu getirilmesi, işaret dili ve ağız hareketleriyle aralarında iletişim kuran işitme engellilerin işini zorlaştırdı.

Atakum Belediyesi, işitme engellilerin ağız hareketleri ile yüz mimiklerinin görülmesini sağlayan, ağız bölümü şeffaf maske tasarladı.

Üretilen şeffaf maskeler, işitme engellilere dağıtılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Cemil Deveci, AA muhabirine, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde herkesin örnek dayanışma gösterdiğini söyledi.

Belediyenin tüm vatandaşlar için yıkanabilir maske üretimi yaptığına işaret eden Deveci, bunların hastanelerde sağlık çalışanlarına ve semt pazarlarında vatandaşlara dağıtıldığını dile getirdi.

Ağız bölümü kapalı maskeleri kullanan işitme engellilerin aralarında iletişim kurmakta zorlandığını gözlemlediklerini vurgulayan Deveci, şunları kaydetti:

"Bu nedenle işitme engellilerin kullanımına uygun şekilde şeffaf maskeler üretmeye başladık. İşaret diliyle iletişim kurulurken jest ve mimikler büyük öneme sahip. Standart maskeler yüzün ağız kısmını tamamen kapattığı için işitme engellilerimiz rahat iletişim kuramıyor. Bunun üzerine personelimiz kısa sürede proje geliştirip orta bölümünde şeffaf malzeme kullanılan bir model hazırladı."

Moda tasarım ve konfeksiyon eğitmeni Zeynep Üren ise işitme engellilerden gelen talep üzerine yeni bir maske tasarladıklarını belirterek, bunların fayda sağlamasını diledi.

Belediyede görevli işaret dili tercümanı Tugay Kurtgözlü de işitme engellilerin özel ihtiyaçları bulunan gruplardan olduğunu vurgulayarak, "Çünkü işaret dilinde çok fazla jest ve mimik kullanılıyor. İşitme engellilerimiz, bu özel maskeleri rahatlıkla kullanabilecek." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek
11 Nisan 2020 11:38		 Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı
11 Nisan 2020 11:36
Kadınlara verilen sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı
11 Nisan 2020 10:33		 Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı
11 Nisan 2020 10:21
Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
11 Nisan 2020 10:14		 Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi
11 Nisan 2020 10:10
Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi
11 Nisan 2020 09:51		 Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
11 Nisan 2020 09:50
Terhis ve celp erteleniyor mu?
11 Nisan 2020 09:03		 Korona virüse karşı sokakta sıcak takip! Adım adım izleniyor
11 Nisan 2020 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - İllerde ekmek dağıtımı sorunsuz sürüyor11:51 - Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü11:41 - İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi11:38 - Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek11:36 - Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı11:27 - Rize'de Kovid-19 tedavisi gören genç kıza sürpriz doğum günü11:25 - 'Çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı'11:23 - Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi11:14 - Belediyeye sahte dezenfektan satan firmaya suç duyurusu11:11 - Yeni geliştirilen silajlık mısır ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
11:11 - Kovid-19 salgını siber saldırıları tetikliyor11:06 - Bilecik ile ilgili sosyal medyadaki iddiaları belediye yalanladı11:05 - Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri10:33 - Kadınlara verilen sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı10:21 - Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı10:15 - Başkent'te sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler boş kaldı10:14 - Konya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı10:10 - Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
Asitçi sanığın evine yerleşti
KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 3
konuşmak 1
e-devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtılması 1
maydonoz 1
şu an çalan şarkı 4
corona virüsü yenen hastalar 2
motorine 15 kuruş zam 1
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
saç yıkarken su kesilmesi 3
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam