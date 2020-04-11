İllerde ekmek dağıtımı sorunsuz sürüyor
|11 Nisan 2020 11:52
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Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yasak kapsamındaki 31 ilde, valilik ve kaymakamlıkların planlaması doğrultusunda başlatılan ekmek dağıtımı sorunsuz şekilde devam ediyor.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalar yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların evlerine dağıtım yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasak kapsamındaki illerde ekmek dağıtımının, vali ve kaymakamlar tarafından yapılan planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başlatıldığı, dağıtımın sorunsuz şekilde ilerlediği belirtildi.
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