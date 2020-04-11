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Anaokulu öğretmeninden sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye

Öğretmen Büşra Keleş, Artvin Devlet Hastanesinde çalışan ve çocuklarından ayrı kalan 24 sağlık personeline, çocuklarının fotoğrafının basılı olduğu yastık hediye etti
 11 Nisan 2020 11:54
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Anaokulu öğretmeninden sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye

Artvin'de anaokulu öğretmeni Büşra Keleş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele görev alan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla çocuklarının fotoğrafının basılı olduğu yastık hediye etti.

Keleş, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Artvin Devlet Hastanesinde Kovid-19'la mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık personelinin çocuklarına duydukları özlemi bir nebze de olsun gidermek için harekete geçti.

Hemşire arkadaşı vasıtasıyla temin ettiği, 24 sağlık çalışanının çocuklarının fotoğrafını yastık kılıflarına bastıran Keleş, ardından da yastıkları hazırladı.

Keleş, yastıkları hastaneye getirerek sağlık çalışanlarına teslim etti.

Büşra Keleş, haftalardır evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına moral olması için böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirten Keleş, "Sağlık çalışanlarına nasıl destek olabiliriz, onlara nasıl moral verebiliriz, diye düşündük. Ben onlara üzerinde çocuklarının fotoğrafının olduğu birer yastık yapmak istedim." dedi.

Her aile için ikişer adet yastık hazırladığını aktaran Keleş, "Sağlık çalışanlarına yastıkları teslim ettik. Çocuklar için hazırladığımız, anne ya da babalarının fotoğraflarının yer aldığı yastıkları da polis arkadaşlarla beraber evlere ileteceğiz. Onların moralini, motivasyonunu birazcık olsun yükseltebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Keleş, herkese "evde kal" çağrısında bulunarak, "Onlar bizim için evlerinden uzakta. Öğrencilerimle bizler evdeyiz, lütfen siz de evde kalın." diye konuştu.

- Yeni doğan bebeğini bir aydır göremedi

Sağlık teknisyeni Serkan Babacan, kızı Zeynep'in bir ay önce dünyaya geldiğini belirterek, sadece doğumda kucağına aldığını ve bir aydır da göremediğini söyledi.

Haftalardır eşinden ve çocuklarından ayrı kaldığını belirten hemşire Nesiye Güngör ise eşinin doğum gününü kutladı ve ailesini çok sevdiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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