1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da banyoda düşen kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
 11 Nisan 2020 12:05
Yazdır
Samsun'da banyoda düşen kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yenimahalle'de ikamet eden Mehmet Akoğlu (66), banyoda ayağının kayıp başını yere çarpması nedeniyle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Akoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akoğlu'nun ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediyeye sahte dezenfektan satan firmaya suç duyurusu
11 Nisan 2020 11:14		 Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar
11 Nisan 2020 09:10
Asitçi sanığın evine yerleşti
11 Nisan 2020 08:43		 Atatürk'ü ve Mevlana'yı hedef alan kişi tutuklandı
10 Nisan 2020 21:37
Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
10 Nisan 2020 19:49		 Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi
10 Nisan 2020 17:47
Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
10 Nisan 2020 17:03		 Sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdı
10 Nisan 2020 16:27
Koronovirüs tedavisine alınan hastanın 2 oğlu hemşireyi darbetti
10 Nisan 2020 16:09		 Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı
10 Nisan 2020 15:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Yasak öncesi alışverişe gidenlere: Kendinizi izole edin!13:19 - Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı13:07 - Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz12:58 - Bilim Kurulu Üyesi: Sokaklara taşmanın bedeli olacak!12:53 - Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı12:49 - İspanya'da virüsten ölen sayısı son 24 saatte 510 arttı12:48 - Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı12:46 - Sözleşmeli ve kapsam dışı personelin tavan ve taban ücreti belirlendi12:40 - Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü12:34 - Metrobüs şoförleri için Kovid-19'a karşı 'koruyucu tulum' önlemi
12:32 - Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor12:15 - Bilim kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplarda terör örgütü izi12:05 - Samsun'da banyoda düşen kişi hayatını kaybetti11:59 - Yerel radyocular Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu11:54 - Anaokulu öğretmeninden sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye11:52 - İllerde ekmek dağıtımı sorunsuz sürüyor11:51 - Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü11:41 - İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Bilim Kurulu Üyesi: Sokaklara taşmanın bedeli olacak!
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
Ev kirasını ödeyemeyene işlem yapılamaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pırasa 1
mem.net sözlük cafe 5
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
sokağa çıkma yasağı 1
e-devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtılması 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
tv izlemeyen kesim 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
gram altın 1
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 3
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam