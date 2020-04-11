Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Samsun'da banyoda düşen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
|11 Nisan 2020 12:05
|Yazdır
Samsun'un Atakum ilçesinde banyoda düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yenimahalle'de ikamet eden Mehmet Akoğlu (66), banyoda ayağının kayıp başını yere çarpması nedeniyle yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Akoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Akoğlu'nun ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Belediyeye sahte dezenfektan satan firmaya suç duyurusu
11 Nisan 2020 11:14
|Yaşlı kadını 250 bin dolar dolandırdılar
11 Nisan 2020 09:10
|Asitçi sanığın evine yerleşti
11 Nisan 2020 08:43
|Atatürk'ü ve Mevlana'yı hedef alan kişi tutuklandı
10 Nisan 2020 21:37
|Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
10 Nisan 2020 19:49
|Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi
10 Nisan 2020 17:47
|Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
10 Nisan 2020 17:03
|Sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdı
10 Nisan 2020 16:27
|Koronovirüs tedavisine alınan hastanın 2 oğlu hemşireyi darbetti
10 Nisan 2020 16:09
|Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı
10 Nisan 2020 15:52