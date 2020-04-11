1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleşmeli ve kapsam dışı personelin tavan ve taban ücreti belirlendi

Kararla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi
 11 Nisan 2020 12:46
Yazdır
Sözleşmeli ve kapsam dışı personelin tavan ve taban ücreti belirlendi

Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerini Yürürlükten Kaldıran Kararname'nin Geçici 9. ve Ek 1. maddelerine tabi kuruluşlar olan KİT'lerde görevli kapsam dışı personeli, İller Bankası A.Ş. yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT A.Ş yönetim ve denetim kurulu üyelerini, KİT ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.

Kararda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin belirtilen maddelerine tabi kuruluşlar ile söz konusu kararname dışında kalan KİT ve bağlı ortaklıklarında çalışan ve haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil olmak üzere kapsam dışı personelin ücretlerinin 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 5,69 oranında artırıldığı belirtildi.

Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2 bin 487 liradan düşük, BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 15 bin 227 liradan, diğer personel için 12 bin 862 liradan yüksek, İller Bankası A.Ş'de genel müdürler için 13 bin 557 liradan, genel müdür yardımcıları için 12 bin 513 liradan, diğer personel için 10 bin 436 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'de genel müdürler için 13 bin 335 liradan, diğer personel için 10 bin 615 liradan yüksek ve diğer kuruluşlarda ise genel müdürler için 10 bin 667 liradan diğer personel için 7 bin 888 liradan yüksek olmayacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyelerine net 3 bin 335 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilecek. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde ek ödeme yapılabilecek.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 3 bin 335 lira, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurul denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçü verilecek.

Bu karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı
11 Nisan 2020 12:53		 Metrobüs şoförleri için Kovid-19'a karşı 'koruyucu tulum' önlemi
11 Nisan 2020 12:34
İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
11 Nisan 2020 11:41		 Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek
11 Nisan 2020 11:38
Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı
11 Nisan 2020 11:36		 Kadınlara verilen sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı
11 Nisan 2020 10:33
Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı
11 Nisan 2020 10:21		 4 ilin bazı bölgeleri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
11 Nisan 2020 10:14
Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi
11 Nisan 2020 10:10		 Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi
11 Nisan 2020 09:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Yasak öncesi alışverişe gidenlere: Kendinizi izole edin!13:19 - Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı13:07 - Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz12:58 - Bilim Kurulu Üyesi: Sokaklara taşmanın bedeli olacak!12:53 - Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı12:49 - İspanya'da virüsten ölen sayısı son 24 saatte 510 arttı12:48 - Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı12:46 - Sözleşmeli ve kapsam dışı personelin tavan ve taban ücreti belirlendi12:40 - Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü12:34 - Metrobüs şoförleri için Kovid-19'a karşı 'koruyucu tulum' önlemi
12:32 - Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor12:15 - Bilim kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplarda terör örgütü izi12:05 - Samsun'da banyoda düşen kişi hayatını kaybetti11:59 - Yerel radyocular Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu11:54 - Anaokulu öğretmeninden sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye11:52 - İllerde ekmek dağıtımı sorunsuz sürüyor11:51 - Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü11:41 - İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Bilim Kurulu Üyesi: Sokaklara taşmanın bedeli olacak!
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
Ev kirasını ödeyemeyene işlem yapılamaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 3
şu an çalan şarkı 4
maria 1
tv izlemeyen kesim 1
Gereksiz hastane gitmeleri 2
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam