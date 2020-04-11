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İspanya'da virüsten ölen sayısı son 24 saatte 510 arttı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi
 11 Nisan 2020 12:49
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İspanya'da virüsten ölen sayısı son 24 saatte 510 arttı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi

Öte yandan İran'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı
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