Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı
|11 Nisan 2020 12:48
|Yazdır
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan ve elindeki kırık cam parçasıyla polise direnen kişi, güçlükle yakalandı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine koronavirüs şüphesiyle giden ve testleri pozitif çıkan H.S, tedavi için gözetim altına alınmak istenince kırdığı camın parçasını boğazına dayayarak hastaneden kaçtı.
Durumun haber verildiği polis ekipleri, H.S'nin Dr. Mithat Özhan Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Polisleri fark eden H.S, elindeki cam parçasını tekrar boğazına dayayarak hastaneye geri dönmemek için ekiplere direndi.
İkna çalışmalarından sonuç alamayan koruyucu kıyafetler giyen polis ekibi, H.S'yi bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak yakaladı.
H.S. bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yasak öncesi alışverişe gidenlere: Kendinizi izole edin!
11 Nisan 2020 13:22
|Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı
11 Nisan 2020 13:19
|Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz
11 Nisan 2020 13:07
|Bilim Kurulu Üyesi: Sokaklara taşmanın bedeli olacak!
11 Nisan 2020 12:58
|Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
11 Nisan 2020 12:40
|Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
11 Nisan 2020 12:32
|Anaokulu öğretmeninden sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye
11 Nisan 2020 11:54
|İllerde ekmek dağıtımı sorunsuz sürüyor
11 Nisan 2020 11:52
|Rize'de Kovid-19 tedavisi gören genç kıza sürpriz doğum günü
11 Nisan 2020 11:27
|'Çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı'
11 Nisan 2020 11:25