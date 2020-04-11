Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi
|11 Nisan 2020 12:53
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.
Kızılören İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından dün gece saat 21.00'dan itibaren ilçeye giriş ve çıkışların 15 gün boyunca kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında, yaya ve araç geçişini kontrol ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sözleşmeli ve kapsam dışı personelin tavan ve taban ücreti belirlendi
11 Nisan 2020 12:46
|Metrobüs şoförleri için Kovid-19'a karşı 'koruyucu tulum' önlemi
11 Nisan 2020 12:34
|İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
11 Nisan 2020 11:41
|Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek
11 Nisan 2020 11:38
|Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı
11 Nisan 2020 11:36
|Kadınlara verilen sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı
11 Nisan 2020 10:33
|Ankara'nın içme suyu temiz ve sağlıklı
11 Nisan 2020 10:21
|4 ilin bazı bölgeleri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
11 Nisan 2020 10:14
|Mayıs'taki Hakim Savcı adaylığı mülakatları ertelendi
11 Nisan 2020 10:10
|Kapsam dışı personel ile yönetim ve denetim kurulu üye ücretleri yeniden belirlendi
11 Nisan 2020 09:51