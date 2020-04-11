Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz
İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağının ardından Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün "Biz ilçeyiz. Afyonkarahisar Büyükşehir değil" paylaşımı gündeme oturdu.
|11 Nisan 2020 13:07
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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta olmak üzere 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Yasağın aniden duyurulması ise yurdun bazı kesimlerinde panik havası yaşanmasına sebep oldu. Sokaklara dökülen vatandaşlar vahim görüntüler meydana geldi. Afyonkarahisar'da da halkın paniklemesi üzerine Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Twitter'dan bir mesaj yayınladı.
"Sandıklı halkı, biz ilçeyiz"
Panikleyen halkı sakinleştirmek isteyen Başkan Mustafa Çöl mesajında, "Sevgili Sandıklı halkı, biz ilçeyiz. Afyonkarahisar Büyükşehir değil" diye yazdı.
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