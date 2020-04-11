1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı

Coronavirüs ile ilgili dünya genelindeki bilimsel çalışmalar sürüyor. İngiliz genetik bilimci Peter Forster, coronavirüsün gen dizliminin tamamen çözüldüğünü söyledi. Forster, virüsün atası sayılan ve yarasalarda görülen A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya'daki hastalarda görüldüğünü de ifade etti. Çin'in Vuhan kentinde görülen vakalarda ise mutasyona uğramış B tipi virüs olduğu ileri sürüldü
 11 Nisan 2020 13:19
Yazdır
Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı

Bilim insanları, bir ilk olarak dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin geçtiğimiz hafta gen dizilimini tamamen çözmeyi başardığını duyurdu. Salgının genetik özellikleri ile ilgili bir açıklama da İngiliz genetik bilimci Peter Forster'den geldi. Forster, dünya genelinden elde edilen 160 koronavirüs genetik şifresinin incelendiği ve A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya'daki hastalarda görüldüğü açıkladı.

İngiliz genetik bilimci Peter Forster'ın ABD'li Ulusal Bilim Akademisi (PNAS) yayınlanan araştırmasında koronavirüsün gen haritası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çin medyasının haberine göre, Genetik bilimci Peter Foster, A tipi virüsün, koronavirüsün atası sayılan ve yarasalardan gelen bir virüs olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Foster'in A tipi koronavirüse ABD'de rastlandığını ve Çin'de görülen koronavirüsün ise mutasyona uğrayan B tipi olduğunu ileri sürdü.

"KORONAVİRÜSÜN ATASI ABD"

Genetik bilimci Peter Forster'ın açıklamalarına dayandırılan haberde, dünya genelinden elde edilen 160 koronavirüs genetik şifresinin incelendiği, virüsün atası sayılan ve yarasalarda görülen A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya'daki hastalarda görüldüğü ifade edildi. Çin'in Vuhan kentinde görülen vakalarda ise mutasyona uğramış B tipi virüs olduğu ileri sürüldü. Diğer bir koronavirüs mutasyonu olan C tipi virüse ise Avrupa'da rastlandığı ifade edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
11 Nisan 2020 14:17		 Sağlığına kavuşan koronavirüs hastası 'Penguen dansı'yla taburcu edildi
11 Nisan 2020 14:16
Virüsü yenen doktordan 'sigara içmeyin' uyarısı
11 Nisan 2020 13:29		 Yasak öncesi alışverişe gidenler kendisini 14 gün izole etmeli
11 Nisan 2020 13:22
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz
11 Nisan 2020 13:07		 Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
11 Nisan 2020 12:58
Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı
11 Nisan 2020 12:48		 Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
11 Nisan 2020 12:40
Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
11 Nisan 2020 12:32		 Anaokulu öğretmeninden sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye
11 Nisan 2020 11:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:52 - Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü14:51 - KTÜ'de 3 bölüm, 1 ana bilim dalı ve 8 program açıldı14:46 - Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden gençlere seslendi14:36 - Kurtulmuş: Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız14:17 - Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem14:16 - Sağlığına kavuşan koronavirüs hastası 'Penguen dansı'yla taburcu edildi14:11 - WhatsApp yazışmaların takip edileceği iddiaları yalanlandı14:02 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan personeline teşekkür13:55 - Virüs nedeniyle bir uygulama daha e-Devlet'e geçti13:53 - Sosyal mesafeyi korumayan banka şubelerine 22 bin TL ceza
13:52 - TBMM Genel Kurulu toplandı13:33 - Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor13:32 - Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü13:29 - Virüsü yenen doktordan 'sigara içmeyin' uyarısı13:22 - Yasak öncesi alışverişe gidenler kendisini 14 gün izole etmeli13:19 - Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı13:07 - Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz12:58 - Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 2
Gereksiz hastane gitmeleri 2
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
fırın kuyruğunda çıkan kavga 2
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 3
plazma nakli tedavisi 2
konuşmak 1
karantinayı hangi evde geçirirsin 2
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 3
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam