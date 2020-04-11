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Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü.
 11 Nisan 2020 13:32
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Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

B.S.(39) Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde ev arkadaşı Uğur Aydos (34) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S, tabancayla Aydos'a ateş etti.

Başından yaralanan Aydos, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydos, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eve gelen polis ekipleri şüpheli B.S'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı
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