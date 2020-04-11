Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor
Marmaray'ın Halkalı-Gebze tren seferleri, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan görevli ve vatandaşların ulaşımlarının sağlanması amacıyla yarım saat aralıklarla yapılıyor
|11 Nisan 2020 13:33
|Yazdır
Marmaray'ın Halkalı-Gebze tren seferleri, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan görevli ve vatandaşların ulaşımlarının sağlanması amacıyla yarım saat aralıklarla yapılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Marmaray Halkalı-Gebze tren seferlerinin, sokağa çıkma yasağı kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşların, ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için 06.00-22.00 arası yarım saatte bir yapılacağı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden gençlere seslendi
11 Nisan 2020 14:46
|Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan personeline teşekkür
11 Nisan 2020 14:02
|Virüs nedeniyle bir uygulama daha e-Devlet'e geçti
11 Nisan 2020 13:55
|Sosyal mesafeyi korumayan banka şubelerine 22 bin TL ceza
11 Nisan 2020 13:53
|Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı
11 Nisan 2020 12:53
|Metrobüs şoförleri için Kovid-19'a karşı 'koruyucu tulum' önlemi
11 Nisan 2020 12:34
|İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
11 Nisan 2020 11:41
|Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek
11 Nisan 2020 11:38
|Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı
11 Nisan 2020 11:36
|Kadınlara verilen sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı
11 Nisan 2020 10:33