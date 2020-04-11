Sosyal mesafeyi korumayan banka şubelerine 22 bin TL ceza
|11 Nisan 2020 13:53
|Yazdır
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 7 banka şubesine toplam 22 bin 350 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymadıkları için kentte faaliyet gösteren 7 bankaya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 22 bin 350 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından banka şubelerine yönelik sosyal mesafe kuralına uyulması, dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devamlı yapılması, bankamatiklerde el dezenfektanı bulundurulması, maske ve eldivensiz cihaz kullanımına izin verilmemesi ile çalışanların ve müşterilerin ateş ölçümlerinin yapıldıktan sonra bankaya alınması kararlaştırılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden gençlere seslendi
11 Nisan 2020 14:46
|Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan personeline teşekkür
11 Nisan 2020 14:02
|Virüs nedeniyle bir uygulama daha e-Devlet'e geçti
11 Nisan 2020 13:55
|Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor
11 Nisan 2020 13:33
|Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı
11 Nisan 2020 12:53
|Metrobüs şoförleri için Kovid-19'a karşı 'koruyucu tulum' önlemi
11 Nisan 2020 12:34
|İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
11 Nisan 2020 11:41
|Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek
11 Nisan 2020 11:38
|Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı
11 Nisan 2020 11:36
|Kadınlara verilen sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı
11 Nisan 2020 10:33