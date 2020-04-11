1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal mesafeyi korumayan banka şubelerine 22 bin TL ceza

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 7 banka şubesine toplam 22 bin 350 lira ceza uygulandı.
 11 Nisan 2020 13:53
Yazdır
Sosyal mesafeyi korumayan banka şubelerine 22 bin TL ceza

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 7 banka şubesine toplam 22 bin 350 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymadıkları için kentte faaliyet gösteren 7 bankaya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 22 bin 350 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından banka şubelerine yönelik sosyal mesafe kuralına uyulması, dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devamlı yapılması, bankamatiklerde el dezenfektanı bulundurulması, maske ve eldivensiz cihaz kullanımına izin verilmemesi ile çalışanların ve müşterilerin ateş ölçümlerinin yapıldıktan sonra bankaya alınması kararlaştırılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden gençlere seslendi
11 Nisan 2020 14:46		 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan personeline teşekkür
11 Nisan 2020 14:02
Virüs nedeniyle bir uygulama daha e-Devlet'e geçti
11 Nisan 2020 13:55		 Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor
11 Nisan 2020 13:33
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı
11 Nisan 2020 12:53		 Metrobüs şoförleri için Kovid-19'a karşı 'koruyucu tulum' önlemi
11 Nisan 2020 12:34
İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
11 Nisan 2020 11:41		 Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek
11 Nisan 2020 11:38
Bakan Kasapoğlu karantina altında olanların sayısını açıkladı
11 Nisan 2020 11:36		 Kadınlara verilen sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı
11 Nisan 2020 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:52 - Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü14:51 - KTÜ'de 3 bölüm, 1 ana bilim dalı ve 8 program açıldı14:46 - Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden gençlere seslendi14:36 - Kurtulmuş: Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız14:17 - Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem14:16 - Sağlığına kavuşan koronavirüs hastası 'Penguen dansı'yla taburcu edildi14:11 - WhatsApp yazışmaların takip edileceği iddiaları yalanlandı14:02 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan personeline teşekkür13:55 - Virüs nedeniyle bir uygulama daha e-Devlet'e geçti13:53 - Sosyal mesafeyi korumayan banka şubelerine 22 bin TL ceza
13:52 - TBMM Genel Kurulu toplandı13:33 - Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor13:32 - Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü13:29 - Virüsü yenen doktordan 'sigara içmeyin' uyarısı13:22 - Yasak öncesi alışverişe gidenler kendisini 14 gün izole etmeli13:19 - Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Atası ABD çıktı13:07 - Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz12:58 - Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Dün gecenin bir bedeli olacak!
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Terhis ve celp erteleniyor mu?
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bel ağrısı 1
fırın kuyruğunda çıkan kavga 2
e-devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtılması 1
corona virüsü yenen hastalar 2
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 3
maria 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
mem.net sözlük cafe 5
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 2
konuşmak 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam